¡La herida sigue abierta! Carolina Jaume continúa enviando indirectas en sus redes sociales ¿Será para Allan Zenck?

Todo apunta a que la herida sigue abierta, la ex presentadora de televisión Carolina Jaume, no ha parado de publicar imágenes y mensajes con cierta carga de significados, desde su reciente salida de la cárcel. El ex rostro de Ecuavisa se vio envuelta en una polémica detención que la llevó a pasar más de 24 horas tras las rejas, a solo días de la llegada de la navidad.

Luego de este trago amargo, las redes sociales de la actriz y de su ex esposo Allan Zenck, se han vuelto un ring de boxeo, donde no hace faltan arrobas ni etiquetas para saber a quien van dirigidos sus posteos.

En una de sus más recientes publicaciones, Carolina Jaume, hizo mención de una palabra que unida al contexto de todo lo que le ha pasado en el último mes, hace pensar que nuevamente, hay un objetivo directo y puntual, Allan Zenck.

Como siempre, como toda una diva, vestida con un atrevido crop de color negro, la también modelo difundió todo un carrusel de fotografías donde se deja ver imponente, empoderada y por encima de todo, libre, una palabra de la cual hace uso de manera consistente, en el que copy que acompaña a sus imágenes.

“La clave de la felicidad es el desapego, es realmente vivir en libertad y dejar que el universo te sorprenda. El que es feliz hace felices a los demás. Y lo que queda del año y toda tu vida que seas tan feliz que no sepas si vives o sueñas ✌️ #FreeCarolina”, es el texto escrito por Carolina Jaume.

Hasta donde se conoce, los ex esposos no han tenido más acercamientos más allá de sus abogados, con quienes acordaron no dar ninguna declaración a los medios, por lo que se presume que por esta razón, ambos estarían haciendo un uso más recurrente de las redes sociales para dar ventilación a sus pensamientos.