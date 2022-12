¿Quién es Xoana González, la modelo que recordó su encuentro íntimo con Lionel Messi?

Xoana Mayra González Fernández es una modelo argentina de 35 años, nació un 28 de octubre de 1987 y es originaria de la localidad de Banfield, Buenos Aires. En una reciente entrevista a Jonathan Maicelo, la modelo argentina recordó que Lionel Messi se interesó en ella, luego de verla desfilar en un certamen de modas.

En 2016 participó en el programa “El valor de la verdad” donde respondió a 21 preguntas dejando detalles de unas de sus historias más impactantes, la supuesta relación íntima junto con el ganador del Mundial, Lionel Messi.

Estas fueron algunas delas respuestas respecto al astro argentino:

La actriz argentina aseguró que quedó impactada al enterarse de que una persona de seguridad fuera por ella, porque el jugador del PSG no es alguien que hable mucho.

“No recuerdo si me dijo si estaba de novio o no. Terminamos yendo a su hotel en Porto Madero”.

En la misma entrevista con Jonathan Maicelo, ‘La Conejita’ recordó todos los rumores que apuntaban que tuvo un encuentro sexual con “La Pulga” que hizo público en 2016.

“Ay, pasó hace tanto como que ya no me acuerdo, pero no era ni lo que uno esperaba. Uno dice ‘me llevo la experiencia de vida’, pues no, mi ciela”.

— Xoana González