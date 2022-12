¿Qué pasó con Allan Zenck? El empresario anota un punto en su batalla con Carolina Jaume y presume la navidad junto a su hijo

El enfrentamiento no acaba, la ex presentadora de televisión Carolina Jaume y su ex esposo Allan Zenck, continúan envueltos en una batalla legal que tal y como pinta continuará para 2023. La pelea por la tenencia permanente del hijo que tienen en común, ha mantenido a la ex pareja en una arena de duelo constante.

Ambos padres han demostrado que no están dispuestos a dar su brazo a torcer en lo que a su hijo se refiere, hace tan solo unos días, el empresario presentó una denuncia en contra de la actriz, argumentando su falta en el acuerdo de custodia compartida, lo que llevó a Carolina Jaume a pasar más de un día bajo las rejas.

Ahora, tras el paso de la nochebuena, Allan Zenck dejó en evidencia que se mantiene en pie en su lucha y que pese a todo lo ocurrido, no está dispuesto a dejar de ver a su hijo. El ex esposo de Carolina Jaume compartió de manera reciente por medio de sus historias de Instagram, una fotografía donde mostraba a su pequeño con una pequeña dedicatoria.

¿Qué significa esto? Para muchos de los internautas y las páginas de farándula del país, esto simboliza una clara anotación en contra de Carolina Jaume, y una demostración de que no dejará de ver a su hijo, aunque para esto tenga que medirse en juzgados con el ex rostro de Ecuavisa.

Ambos padres han difundido una serie de imágenes en sus cuentas, que dejan entre líneas más de una indirecta, sumado al hilo de conversaciones que se han filtrado en las redes sociales entre la ex pareja. Carolina Jaume y Allan Zenck han tenido un año enmarcado en diferencias y controversias, y que promete seguir dando que hablar al mundo del entretenimiento.

Hasta donde se conoce, los ex esposos siguen en marcha sus ponencias para que un juez determine la custodia de su hijo, que por los momentos continúa siendo compartida.