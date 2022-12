Mauricio Herrera y la rara enfermedad que lo ha llevado a estar hospitalizado dos veces este 2022 ¿Cuál es?

“Es una de las cosas malas que sí me ha pasado en el 2022″, así describe Mauricio Herrera, el peculiar padecimiento que lo ha llevado a visitar dos veces las salas de un hospital en el transcurso de este año.

El empresario quien hace unos días causó revuelo en las redes sociales tras subir una historia de Instagram donde mostraba que se encontraba internado en un centro médico, contó para las cámaras de ´Los Hackers de la farándula´ que la enfermedad de la cual sufre tiene por nombre Hemofilia, y la misma es un tanto singular.

“Bueno sí, la verdad es que esa es una de las cosas que este año me ha cogido más fuerte, normalmente tengo una hemofilia super leve, pero este año ha cogido un poco de fuerza, y no solamente estuve hospitalizado una vez, estuve hospitalizado dos veces, la primera vez no lo publiqué, tuve una hemorragia interna”, explicó Mauricio Herrera.

De igual forma, Herrera narró que la segunda internación se dio en un viaje a Quito, debido a que

la altura agravó los síntomas de la enfermedad. “Me fui a Quito y la altura reventó mis venas y volví a sangrar y estuve hospitalizado nuevamente en Quito, pero bueno, gracias a Dios el problema se ha solucionado, estoy con tratamientos para poder evitar el sangrado, si es una de las cosas malas que me pudo haber pasado en este 2022″.

¿Qué es la hemofilia?

De acuerdo a como el mismo empresario lo explicó, la hemofilia se basa en que a tu cuerpo le falta el factor 8. “El factor 8 todos lo tienen, en mi caso yo no lo tengo, este factor ayuda a que tu sangre coagule, si tú te haces un corte la sangre te coagula porque tu tienes el factor 8, yo no lo tengo, entonces tienen que ponérmelo cuando yo me hago un corte”, dijo.