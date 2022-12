‘La Pareja Feliz’ anuncia gira mundial: Flor María Palomeque y David Reinoso publicaron las fechas en sus redes sociales

‘La Mofle’ y ‘El Panzón’, personajes interpretados por los comediantes Flor María Palomeque y David Reinoso anunciaron en sus redes sociales que ‘La Pareja Feliz’ está de vuelta y harán una gira por Europa para 2023.

El anunció lo hicieron a través de un video donde ‘La Mofle’y el Panzón’ están vestidos de Navidad. “Madrid, Barcelona, Milán, nos vamos para Europas, en mayo nos vemos, porque nos vemos”, dijo la Mofle.

Además de Europa, los comediantes también estarán en Estados Unidos y en junio abrieron una fecha en Guayaquil.

19 de Mayo – Madrid

20 de Mayo – Barcelona

21 de Mayo – Milano

25 de Mayo – Nueva York

26 de Mayo – Connecticut

27 de Mayo – New Jersey

30 de Junio – Guayaquil

Los boletos estarán a la venta en Fenixmarproductions.com/tienda

“¡Te has quejado todo el tiempo que por qué no viajamos a Europa!” Ñaña ya pronto estaremos así que no te quedes BOCA ABIERTA y compra ya las entradas y no esperes hasta MAYO que después no hay. LOS AYLOVIUS”, es el texto que acompaña la publicación en Instagram.