¿Nuevamente enamorada? Esto reveló Mafer Pérez sobre cómo está su ‘corazoncito’ en estos momentos

Mafer Pérez volvió a convertirse en noticia luego de que diera más detalles sobre cómo se encuentra su ‘corazoncito’ en estos momentos. La hermosa actriz reveló como están es su estado sentimental y si ya tiene a alguien especial en su vida.

“Pretendientes hay muchos, solita tampoco, siempre estoy acompañada. Por el momento yo estoy soltera, no te voy a decir estoy saliendo con alguien, estoy conociendo a alguien, porque también sería mentirte”, indicó en una entrevista para “Lo Hackers de la Farándula”.

Asimismo señaló: “no puedo ir por la vida siendo madre de familia y decir que estoy conociendo a él y después de dos meses decir que no me gustó. ¡No! Yo creo que debo comportarme como lo que soy. Y, si estoy conociendo a alguien no lo voy a compartir. Porque si llego a tener con esa persona seis meses o un año, es porque sería el correcto”.

Por otro lado señaló que quizá hay un pretendiente. Sin embargo, no piensa hacerlo público ya que no desea exponer algo tan privado por medio de los programas de entretenimiento y farándula.