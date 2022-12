Modelo de OnlyFans fallece, luego de dar a luz a su primer hijo

Estas fechas son unas de las más especiales para muchísimas personas alrededor del mundo.

Los festejos de Navidad y Fin de Año se traducen en celebración, reuniones entre familiares y amigos, y tiempo para recapacitar y descansar.

Sin embargo, no todas las personas tienen dicha de festejar a tope en estas fechas. De hecho, las desgracias no están exentas en estos tiempos.

Fallece modelo de OnlyFans antes de Navidad

Tal como sucedió con Rachel Kaitlyn, una modelo de OnlyFans, quien falleció previo a la Navidad y no pudo estar con su hijo, que acababa de dar a luz apenas hace unos meses.

La noticia, que consternó a sus miles de seguidores en las redes sociales, fue dada a conocer por Claire Robinson, unas de sus amigas más cercanas.

Piden apoyo en GoFundMe

“Lamentablemente, perdió la batalla contra las presiones de este mundo”, escribió su conocida en una publicación de GoFundMe, con la que buscan que sus seres cercanos ayuden con donaciones para su descendiente.

Kyro, el primogénito de Kaitlyn, nació en marzo pasado, por lo que tiene menos de 10 meses cuando la influencer murió el 18 de diciembre.

Aunque los motivos de su fallecimiento son desconocidos, los mensajes de Robinson dejan entrever que se pudo quitar la vida.

“Esta Navidad será la primera de Kyro. Es devastador que su madre ya no esté con él. Estamos muy tristes y no entendemos cómo este mundo le ha fallado a una joven tan hermosa y cómo sintió que no tenía ora opción que ya no estar aquí”, indicó Claire en sus redes sociales.

¿Quién era Rachel Kaitlyn?

Rachel tenía apenas 25 años y era oriunda de Newcastle, Inglaterra. Ella se había convertido en una gran figura en las redes sociales; tan sólo en Instagram contaba con más de 44 mil seguidores.

Además de ser modelo de OnlyFans y Playboy, también realizaba colaboraciones de moda para varias marcas y era emprendedora de una empresa de ropa, junto a la también modelo Megan Jade-Mae.