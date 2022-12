¿Cuánto cuesta la camioneta que Kike Jav le regaló a sus padres por Navidad?

Kike Jav publicó en su cuenta de YouTube un video de la reacción de sus padres a la sorpresa que les dio por Navidad. Es una camioneta que les obsequió, sobre todo a su papá que durante toda su vida había querido tener.

Se trata de una camioneta de alta gama con vidrios polarizados. En la página oficial de la casa comercial se cotiza desde los casi USD 52.000 hasta en USD 68.500. Depende del modelo y el cilindraje. Evidentemente, el primer precio es el de 2.7 y el segundo de 4.0.

Kike Jav decidió darles este regalo por Navidad por el apoyo incondicional que ha tenido en todos sus proyectos que ha realizado solo y con ellos también. Ambos estaban muy felices al enterarse de la sorpresa que Enrique Morales les había preparado.

Los Morales se encontraban muy confundidos debido que no sabían lo que estaba pasando, porque tenían los ojos vendados para que no vean su regalo navideño.

El padre de Jav quedó sin palabras al ver su sorpresa, mientras que su mamá pensó que su hijo se había comprado su propio carro. Posteriormente, los padres lloraron de la felicidad, porque era algo que no se lo esperaban ni por un segundo.

Su padre expresó algunas palabras de agradecimiento: “Solo quiero que sigas haciendo lo que te gusta hacer y que te vaya bien, porque tienes un corazón muy grande”.

Por su parte, su madre le dijo lo siguiente:

“Yo sé que todo lo que has hecho y has trabajado para conseguir lo que quieres, es fruto de tu trabajo. Que Dios te pague porque nunca me hubiese imaginado un regalo así de grande”.

— Madre de Kike Jav