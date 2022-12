Mujer tiene “encerrado” a su novio en casa porque teme que alguna mujer se lo “robe”

En el mundo del amor, realmente hay de todo. Hay relaciones en las que la pareja se tiene confianza y hay otras en las que la ansiedad lo cubre todo por temor a perder a la persona amada. Ese es el caso de la pareja viral de esta semana.

En TikTok, la cuenta @icefire_oficial compartió un video, grabado en México, en el que una mujer cuenta cómo lucha para que no le roben a su novio, a quien considera muy guapo y “tallado por los dioses”.

La mujer que dice que le tienen “envidia” por su novio

“Las mujeres me tienen envidia por el novio tan guapo que tengo”, comenzó diciendo en el clip, que ya suma más de 1 millón de likes y 32 mil comentarios.

Enfatizó que se siente cautivada por su novio, por su barba, labios y ojos: “Las mujeres, al verlo, se impresionan mucho y tengo miedo de que me lo vayan a quitar porque él es muy, muy guapo. Es tallado por los mismos dioses, míralo”.

Cuando salen a la calle, la mujer comentó que nota cómo las mujeres se quedan mirando a su novio y, nuevamente, siente la envidia de todas.

“La verdad, me han dicho que me tienen mucha envidia y me lo quieren robar, me lo quieren quitar. Por eso lo tengo en la casa”, mantuvo.

Más tarde, el entrevistador habló con el hombre en cuestión, quien aseveró que su novia siempre le dice lo guapo que es y el miedo que tiene de perderlo.

“Es algo que siempre me ha dicho, que soy muy guapo y precisamente por eso no me deja salir o que me visiten mis amistades que tenía cercanas”, manifestó.

Muchos rogaron que este video sea actuado, ya que no pueden creer la “guapura” del susodicho. “Díganme que todo es actuado, por favor”, “Hoy mismo llego a robarme esa guapura”, “Cómo le hacen para aguantar la risa”, fueron parte de las reacciones al video en TikTok.

