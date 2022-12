Shakira, Piqué y las rupturas más sonadas de este 2022

Kim kardashian y Pete Davidson terminaron después de 9 meses.

Ex esposo loquito sin medicarse.

Ex novio loquito pero medicado.

Debe ser muy dificil tener una relación con cualquiera, teniendo a Kanye como ex. Como próxima pareja que se consiga un abogado mamba3000. pic.twitter.com/wOc4Tj2xop