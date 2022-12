¿Recuerdas ‘Santa Cláusula’? Así luce el elenco a casi 30 años de la película

En la larga lista de películas que nos encanta volver a ver en Navidad, sin duda, está Santa Cláusula, la comedia producida por Walt Disney Pictures que Tim Allen protagonizó en 1994.

La producción, dirigida por John Pasquin, sigue a Scott Calvin, un hombre que se ve obligado a convertirse en Santa Claus luego de que el mítico personaje cayera accidentalmente de su techo.

El filme fue un éxito de taquilla y se convirtió en un clásico navideño tras su estreno. Desde entonces, pasaron 28 años en los que se lanzaron dos secuelas, una miniserie y su elenco cambió.

El antes y después de los actores de Santa Cláusula

Por esto, a continuación, te mostramos el antes y ahora de los actores principales del emblemático proyecto, comparando su imagen en la primera cinta con su apariencia actualmente.

Tim Allen - Scott Calvin / Santa Claus

El famoso actor se clavó en la mente y corazón de todos dando vida a Scott Calvin, el héroe de esta historia. En la actualidad, Allen tiene 69 años y sigue activo en el mundo de la actuación.

Las series Reno 911! (2020), Assembly Required (2021) y el reboot Santa Cláusula: un nuevo Santa (2022) son las últimas producciones en las que ha participado el talentoso histrión.

Tim Allen en 'Santa Cláusula' (1994) y en la actualidad | Walt Disney Pictures / Instagram

Eric Lloyd - Charlie Calvin

Con apenas 8 años, el actor saltó a la fama encarnando a Charlie Calvin, el hijo del protagonista de Santa Cláusula. Actualmente, tiene 36 años y está alejado de la actuación, aunque a veces hace participaciones.

Tras la trilogía, Lloyd obtuvo una Licenciatura en Bellas Artes en Producción Cinematográfica. Ahora trabaja como productor, director, editor, ingeniero de audio para su productora LP Studios.

Eric Lloyd en 'Santa Cláusula' (1994) y en la actualidad | Walt Disney Pictures / Instagram

Wendy Crewson - Laura Miller

La actriz se grabó en la mente de todos en la piel de Laura Miller, la exesposa de Scott, quien no cree nada sobre Santa Claus. Al presente, la estrella tiene 66 años y sigue vigente en el medio.

La serie de televisión Good Sam (2022) y la película para la pantalla chica Under the Christmas Tree (2021) son los más recientes proyectos en los que ha derrochado sus dotes artísticas.

Wendy Crewson en 'Santa Cláusula' (1994) y en la actualidad | Walt Disney Pictures / Instagram

Judge Reinhold - Dr. Neal Miller

El histrión marcó a los espectadores como el psiquiatra Neal Miller, el nuevo esposo de Laura, quien procura que Charlie no crea en Santa y piensa que Scott enloqueció tras su transformación.

Hoy en día, Reinhold tiene 65 años y no ha actuado en ningún proyecto desde 2017. Las cintas Four Christmases and a Wedding y Highly Functional son sus últimas producciones.

Judge Reinhold en 'Santa Cláusula' (1994) y en la actualidad | Walt Disney Pictures / Instagram

David Krumholtz - Bernard, el elfo

El intérprete mostró su talento como Bernard, el elfo que guía a Scott y Charlie en su transición a Santa Claus en el Polo Norte. Ahora, Krumholtz tiene 44 años y continúa brillando como actor.

La película Abajo el rey (2021) y las series Angelyne (2022) y Super Pumped: La batalla por Uber (2022) son algunas de las últimas producciones en las que ha trabajado el histrión.