MasterChef Ecuador: Jamil Faour regresó a Twitter y esto es lo que escribe sobre los comentarios de los usuarios que hacen sus críticas

Hace unos días, el participante de MasterChef Ecuador, Jamil Faour, anunció su regreso a la plataforma de Elon Musk con un chistoso mensaje: “Ha vuelto su insoportable favorito a Twitter”. Tras ello ha dejado varias publicaciones que parecen en respuesta a los usuarios que lo han criticado en la red social.

Recordemos que a mediados de diciembre anunció que se alejaría de la red social para mantener su paz mental. “Hoy me di cuenta de que Twitter me está pasando factura en mi vida normal. Como soy un vicio de redes sociales voy a eliminar la app por mi paz mental. No se olviden de seguir humildes. Bye”, escribió en el tuit que compartió.

Sin embargo, este miércoles 21 de diciembre de 2022 publicó un nuevo mensaje anunciando su regreso.

“Buenooo oficialmente estoy de vacaciones y ya no tengo que madrugar así que ha vuelto su insoportable favorito a Twitter”, escribió en el tuit que recibió varias respuestas de usuarios dándole la bienvenida.

Buenooo oficialmenteestoy de vacaciones y ya no tengo que madrugar asi que ha vuelto au insoportable favorito a Twitter #MasterchefEcuador — Jamil Faour (@jamilfaour1) December 22, 2022

Desde que regresó a Twitter, el joven de de Guayaquil ha estado muy activo y en otro tuit publicado, pidió que alguien le quite el teléfono, pues no para “de pelear”. Algunos usuarios han criticado “su falta de humildad”.

En otro tuit no le gustó que los usuarios que ven MasterChef critiquen, incluso hasta los invitó a que participen en la siguiente temporada.

Me da mucha risa como todos critican lo que pasa en #MasterchefEcuador 😂 porfa los invito a todos a la 5ta temporada para que nos muestren como se hacen las cosas de forma “perfecta” asi como dicen que lo harian ustedes 🤡 — Jamil Faour (@jamilfaour1) December 22, 2022

Sube y baja en MasterChef

Al principio destacó por sus buenos platos y se llevó elogios. Y hasta hizo de menos a otros participantes como a Sara. Aunque en la actualizad y conforme ha avanzado el reality se han llevado mejor.

En semanas anteriores estuvo con delantal negro por errores grandes en sus preparaciones como proteína cruda y falta de armonía con la sal.

Estuvo hasta a punto de ser eliminado pero la mayoría de errores tuvo Fernando y se salvó. Ello le sirvió para levantarse del lodo y subir como la espuma.

Ahora recuperó su brillo y talento que lo llevó directamente al balcón esta semana, con su “Jamilazo navideño”.