“Los hijos no son un arma de venganza y extorsión”: esto dijo Allan Zenck sobre los últimos días donde Carolina Jaume no le permite ver a su hijo

La controversia entre Allan Zenck y Carolina Jaume continúa y el ex de la reconocida presentadora de televisión se pronunció respecto a los días en que ella no le ha permitido ver a su pequeño. De acuerdo a lo publicado por el empresario sería tres lo días in ver al pequeño Alonso.

“Los hijos no son un arma de venganza y extorsión, ellos siempre deben estar por encima de las diferencias de sus padres”publicó Zenck en una historia de Instagram.

Asimismo, señaló: “La paternidad compartida es básica en la crianza de un hijo. Que la madre no permita al padre ver a al hijo, es castigar al hijo, es quitarle la oportunidad de crecer con ambas figuras importantes para su vida presente y futura”.

"Pronunciamiento de Allan Zenck"./ Instagram

“¡LOS PADRES SE DIVORCIAN, LOS HIJOS NO!”

Además, Allan Zenck dio un contundente cierre a estas publicaciones señalando que va luchar para que su hija pueda estar junto a él, más allá de ser quien con el apoyo económico:

“No me voy a cansar de luchar por los derechos de mi hijo, mi obligación no es solo económica, esencialmente es afectiva, y para mí es la más económica”, finalizó el ex de Jaume.