Como todo un niño: Perrito se hace viral al hacer berrinche para no irse del parque

En TikTok ha dado la vuelta al mundo un video de un perrito, al parecer de raza Rottweiler, que le hace berrinche a sus dueños para no irse del parque de vuelta a su casa. El can optó por tirarse al suelo a pesar de que sus amos lo llevan arrastrado en dirección a su hogar, pero cuando los mismos cambian de rumbo en dirección al parque, el animal se levanta feliz ya que piensa que volverá a jugar con sus otros amigos perrunos.

El video ya cuenta con más de 31 millones de reproducciones en la plataforma, 3,7 millones de “Me gusta”, y cerca de 28 mil comentarios de internautas que, conmovidos con la actitud del cachorro, dejaron sus opiniones al respecto y mandado sus saludos.

“Te amo, perrito berrinches”, “Yo cuando estoy pisteando y me quieren llevar”, “Claro ejemplo del no me voy, me llevan”, “Si saben cómo soy, para qué me invitan”, “Kratos cuando era pequeño no quería caminar y lo teníamos que cargar”, “Es tan bonito ese caprichoso”, “Pobrecito, llévalo a otro lugar un rato”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que vieron el video.

Al final los dueños revelaron que siempre que su perro se pone en ‘modo berrinche’ les toca llevarlo en brazos para regresar a casa y así lo demostraron en sus videos.

@nazlinavarro Replying to @Maryluu Piña No es del mismo día pero generalmente pasa esto! 🥰 ♬ Funny Song - Cavendish Music

Tik Tok se ha convertido en una de las plataformas digitales más usadas del momento por ser una red social que responde a los gustos particulares de cada uno de los usuarios. Allí se pueden encontrar todo tipo de contenidos que van desde los más serios a los más suaves y lights.