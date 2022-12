Alejandra Jaramillo presentó su primera exclusiva en ´Siéntese quien pueda´: Este fue su reportaje

Llegó, el momento de brillo de Alejandra Jaramillo por fin se cumplió, la ecuatoriana quien se paseaba hasta no hace mucho invicta por los pasillos del canal Unimas, resultó castigada recientemente, y tras una semana fuera del set, la ´Caraemelo´ regresó para presentar su exclusiva y así volver al que ha sido su aposento por cuatro meses, en el reality de farándula ´Siéntese quien pueda´.

En su primera puesta en escena del mundo de las exclusivas, la ´Caramelo´ optó por abordar un persona criollo, uno de cepa venezolana, el mismo que hasta el momento no guarda papeles protagónicos en telenovelas, pero que no deja de tener reconocimiento ante la audiencia, puesto que Marko Pérez, mejor conocido como Markomusica dentro del universo de las redes sociales, acumula más de 20 millones de seguidores en todas sus plataformas.

Alejandra Jaramillo, se decantó por el creador de contenido, pero no por la versión jocosa que todos ven en las redes sociales, sino en el trasfondo del Marko que no tuvo en más de una ocasión para comer, uno que es criticado por vestir de mujer y al que acusan de vivir un matrimonio de “parapeto”, debido a los atuendos que suele utilizar para la recreación de sus papeles.

En ese espacio, el influencer habló de lo que ha sido para él enfrentarse a las criticas, a los susurros de quienes ven mal sus interpretaciones, y de cómo el mundo de las redes puede llevar al más rechazado a ser famoso en tan solo cuestión de semanas.

“A mí me dicen que mi matrimonio es un parapeto porque yo me visto de mujer, si mi preferencia sexual fuese estar con hombres yo cargara un tipo divino, yo no tengo nada que ocultar, lo que pasa es que me encantan las mujeres”, aseguró el venezolano, también ganador de un Emmy.

De igual forma, tocó el tema de su negación de viaje a Qatar, la cual explicó que también considera que le fue negada, debido al contenido posteado en sus redes, puesto que en casi todo se viste de mujer.

La ´Caramelo´ también tocó temas emotivos que responden a recuerdos de infancia, cuando Marko siendo todavía un niño, se desprendió de su primer sueldo para llevar comida a su casa, en ese momento, el influencer se quebró y dejo salir algunas lágrimas.

Alejandra Jaramillo, una vez más, regresó airosa, demostrando su talento y el porqué debe continuar siendo parte del set de entretenimiento.