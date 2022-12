“No me lo comí”: Luisa Espinoza rompe el silencio tras investigación por el video donde aparecen estudiantes

Luisa Espinoza está en medio de la polémica por un video donde ofrece golosinas a estudiantes por tocar sus pechos lo cual generó el rechazo en redes sociales e hizo que se inicie una investigación en la Fiscalía por el delito de presunta pornografía infantil.

[ ¿Cuánto gana Luisa Espinoza en OnlyFans? Se logró comprar su auto al contado ]

Si bien en el video no aparecen los rostros de los menores de edad, están con el uniforme afuera de la institución educativa. Mediante un en vivo en su cuenta de Instagram, la modelo y creadora de contenido de para adultos habló tras toda la polémica generada.

“El país tiene tantos problemas y no entiendo cómo se enfocan en mí (...) Yo no le hago daño a nadie, yo vivo mi vida, es mi cuerpo y no lo tienen por qué controlar otras personas. Me pueden decir de todo las personas frustradas, pero es mi cuerpo”

— Luisa Espinoza