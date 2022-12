Lali Espósito respondió al hincha que acusaron de haberla acosado en la final del Mundial

Lali Espósito se volvió tendencia tras las imágenes de la final del Mundial donde se ve a un hincha argentino que se le acerca de más. El sujeto en cuestión le envió un mensaje tras lo sucedido donde aseguraba que no fue una acción intencional y la estaba pasando muy mal, ”perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos me sostuve un segundo en tu cintura”.

A lo que la argentina respondió: “La verdad, le creo. Vi el video y no sentí que fuera intencional”.

Ángel De Brito, periodista de espectáculos argentino, había mostrado un mensaje que le reenvió la también actriz que dice lo siguiente.

“Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba sentada en la cancha, atrás tuyo, en la final del Mundial. Estuve y estoy viendo los videos que salieron en las redes y en los medios, es totalmente falso lo que se está diciendo, yo estaba con mis amigos viendo los penales abrazado a uno de ellos y perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos me sostuve un segundo en tu cintura como está claro en el video. Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón. Jamás haría algo como de lo que me están acusando. Nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. La estoy pasando muy mal por las cosas que se dicen sobre mí.

También quiero aclararte que hay un tipo en las redes que se llama Mariano Díaz, que dice ser él la persona que estaba atrás tuyo y que te tocó a propósito, incluso se enorgullece de haberlo hecho, no conozco a esa persona ni sé por qué dice semejante barbaridad, ni siquiera sé si es su verdadero nombre. Te repito que la persona del video soy yo y jamás tuve ninguna mala intención y me veo envuelto en una situación desagradable y lamentablemente todos hablan y lamento que se busque instalar este tema en un momento tan importante para vos. Lo lamento por mí porque me veo involucrado en algo que no sucedió y por vos, porque fuiste a disfrutar del Mundial en la cancha y porque representaste a millones de argentinos al cantar nuestro Himno Nacional. Gracias por escucharme, realmente la estoy pasando muy mal y necesitaba darte mi explicación”.

En redes se rechazó el acto y lo tacharon de acoso sexual a la artista. Lali, por su parte, antes de recibir el mensaje del hincha dijo que se concentraba en su carrera y que ese día fue importante en su vida ya que vio a su selección levantar la Copa e interpretó e himno de si querida Argentina al frente de todos en el Estadio Lusail.

“No digo que esté bien, pero es absolutamente menor del día espectacular que tuve y de lo bonito que viví”.