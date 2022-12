¡Feliz día mi flaca!: Leonardo Campana se da una nueva oportunidad en el amor

Leonardo Campana, futbolista ecuatoriano de 22 años, subió una historia en Instagram donde aparece con su nueva novia. El jugador ha decidido presentar públicamente a su nuevo amor con este mensaje: “¡Feliz día mi falca! Te amo”. La afortunada es @arianaaltuve quien tiene su cuenta de Instagram en privado.

Tras la separación del futbolista con Luciana Guschmer no fue visto en una nueva relación inmediatamente, hasta ahora. El guapo ecuatoriano decidió darse unas vacaciones para pasar en su país natal y disfrutar de la compañía de su familia, pero eso no es todo, subió una historia donde estaba dándole un tierno beso a quien en ese momento no se sabía quién era la bella chica.

Leonardo Campana

Ahora que Leonardo le dedicó esas bellas palabras en su historia, está más que confirmado que ella es quien le ha robado el corazón al futbolista. La descripción lo dice todo al igual que la forma en que ambos se miran los delata. Definitivamente están perdidamente enamorados ¿Serán la pareja del año?

Leonardo Campana y su nueva novia

Luciana Guschmer también está enamorada

La relación que tenían anteriormente la hija del periodista deportivo, Andrés Guschmer con el futbolista Leonardo Campana por varios años quedó en el olvido. Ambos han superado su ex relación de una forma madura sin chismes o malos entendidos.

Cada quien decidió rehacer su vida y claramente se ve que ambos están felices con sus nuevas relaciones amorosas. A diferencia del futbolista, Luciana mostró desde un inicio el rostro de su nuevo amor.