Carolina Jaume y la tormenta de cambios que 2022 trajo para ella: Damos un repaso por el año de la actriz

Si hay alguien que debe estar contando los días para despedir el 2022, esa es Carolina Jaume, la reconocida actriz ecuatoriana no tuvo un año precisamente de rosas, sino mas bien de espinas, en el que debió hacer frente a más un duro momento, para seguir adelante y no dejarse vencer por las adversidades.

El escenario más difícil y el que podría decirse se lleva la posición número uno dentro de todo lo ocurrido a la ex presentadora de televisión, tuvo lugar hace tan solo unos pocos días, cuando Carolina Jaume fue detenida, luego que su ex esposo Allan Zenck, denunciara lo que argumenta fue un incumplimiento en el régimen de visitas que habían acordado para el hijo que tienen en común, Alonso.

Sin embrago, tras más de 24 horas encarcelada, la también modelo pudo salir en libertad, sin embargo, queremos hacer un recuento y una mirada en retrospectiva de lo vivido por Jaume este 2022.

Batallas legales

El ex rostro de Ecuavisa hizo frente a quizá uno de los miedos más grandes que puede aguardar una madre, perder la custodia de su hijo, fue para comienzos de septiembre, que los enfrentamientos en los juzgados entre Carolina Jaume y Allan Zenck se tornaron más agresivos que nunca, los ex esposos se debatieron como nunca, en busca de lograr la tenencia definitiva de su hijo, sin embargo, esto solo llegó a un acuerdo compartido.

Adiós al trabajo

Dicen que cuando algo malo sucede, todo tiende a juntarse, para Carolina Jaume también fue así, la actriz dijo adiós a su participación en el programa ´En Contacto´ del canal Ecuavisa, donde trabajó por muchos años, quedando a la deriva laboral por un lapso de tiempo que la orillaron a empezar a padecer problemas económicos.

EN RENTA: Carolina Jaume puso en alquiler su casa

Otro duro golpe al corazón para la Jaume, tras verse sin trabajo y sin las mismas ganancias económicas, Carolina Jaume se vio en la necesidad de poner en renta su casa, donde formó su familia y vio crecer a sus hijos, la ex presentadora aseguró que los gastos que implicaban mantenerla en pie, no iban de la mano con los ingresos que estaba percibiendo, sin embargo, tras entrar en el negocio de Lolilolita Ecuador y ´El Hueco de la Jaume´ el ex rostro de Ecuavisa dio marcha atrás al alquiler.

Es así como Carolina Jaume despide un año lleno de contratiempos pero al mismo durante el mismo asegura haberse renovado con todo lo pasado.