5 motivos para separarse de una persona

Las parejas tampoco deben seguir con alguien solo por la esperanza de que puedan hacerlos borrar sus rasgos desegradables, pues hacerlo significaría no aceptarlos tal cual son.

“Los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe”. En cierto aspecto, cuando se toma la determinación de contraer matrimonio, si no es por interés la frase es de verdad el sentimiento e intencionalidad principal de los involucrado. Y si solo se trata de un noviazgo o algún tipo de relación con “derechos”, cuando hay un gran gusto y amor la idea principal es que no se termine nunca.

El gran tema es que muchas veces, a pesar de los diversos inconvenientes e incompatibilidad, se recurre al grave error de querer seguir intentando preservar en el tiempo cuando todo está muerto. Por eso, es importante aceptar la realidad, dar un paso al costado y continuar con la vida.

Un artículo en el portal estadounidense, mindbodygreen, por parte de la licenciada en psicóloga Lauren Napolitano, detalló cinco recomendaciones por parte de diversos terapeutas de parejas para saber cómo continuar la vida y entender que una relación no da para más.

¡Cuidado! Si te dice que no le pasa nada… ¡Le pasa todo!

1) Explore sus opciones cuidadosamente: Antes de llegar al punto de desapego emocional, la comunicación es un paso esencial para determinar su curso de acción. Habla con la persona en cuestión, tus amigos o un terapeuta sobre cómo te está afectando la relación.

2) Redefina su relación a lo que funciona para usted: Si decide que es hora de separarse, trabaje en negociar su disponibilidad emocional y física a un lugar donde aún pueda compartir espacio con ellos sin comprometer sus límites.

3) Sacarlos de un pedestal emocional­: Si está buscando separarse de alguien a quien ama como un ex cónyuge, un hermano favorito o un mejor amigo, será un proceso doloroso, pero recuerde que el distanciamiento aún se puede lograr con afecto.

4) Restablezca sus expectativas de manera realista: Cuando estás buscando algo en la relación que históricamente no has recibido de ellos, el desapego emocional puede parecer que ya no esperas o deseas esa respuesta o compromiso.

5) Siente tus emociones: Tal vez estés buscando superar una ruptura, un enamoramiento no correspondido o una conexión con Bisagra que todavía ves. No disminuyas tus sentimientos al no permitirte estar triste. Es normal estar decepcionado, y cuanto más tiempo niegues tus sentimientos, más tiempo seguirás pensando en ellos.