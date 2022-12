Shakira cierra el 2022 sin pareja, pero más exitosa que nunca: da lecciones de fortaleza

“Las horas más difíciles y oscuras” llegaron para Shakira este año, pero la explosión que le dejó un agujero en el pecho ocurrió en junio de 2022, cuando la traición llegó de la mano del hombre que tanto amaba: Gerard Piqué. Él prefirió seguir su camino al lado de su nueva novia, Clara Chía Martí, una joven 12 años menor que él.

De los 12 años de relación solo quedaron dos hermosos hijos: Milan y Sasha. El sueño que vivía la cantante se convirtió en pesadilla y ahora en encuentra inmersa en una tormenta que la ahoga a ratos, pero ella ha demostrado que en las adversidades se puede descubrir la grandeza, que no es lo que pasa, sino cómo usar eso a tu favor.

La intérprete de “Sale el sol” vio cómo su castillo se desboronó en un santiamén, mientras su expareja vive todo su idilio como adolescente con Clara. Pero aunque se sienta sola, no lo está. Sus hijos han sido su gran salvavida que la mantiene a flote y le dan motivos para luchar. La música le brinda la luz en medio de la oscuridad para iluminar sus pasos hacia su poder interior, haciéndola renacer cuando a veces cree estar muerta.

Bien lo dijo en su entrevista en exclusiva a la revista Elle: “Escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato [risas]. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen”.

Música para aliviar el dolor

Shakira no se dejó apabullar por el desgarrador dolor, por le contrario lo hizo su amigo. En solo seis meses, la barranquillera ha conseguido mucho más de lo que hizo con tanto esfuerzo en otros años de carrera artística: Dos grandes éxitos musicales en solo seis meses.

El 21 de abril llegó “Te felicito”, junto a Rauw Alejandro. Fue el anuncio indirecto sobre lo que ella pensaba en silencio. Con este hit lleva recaudado unos 1,1 millones de euros, si se suman Spotify y Youtube. Pero el éxito de su carrera sigue en lo alto tras la última canción que escribió en medio del despecho que le dejó Piqué.

Mientras él disfruta su romance, ella despega en su carrera. El 19 de octubre estrenó “Monotonía”, canción esperada por todos y que Shakira promocionó por su cuenta en Instagram. Al lado de Ozuna vació su corazón en esa bachata que solo en Youtube ya acumula 428 millones visualizaciones.

Spotify la coronó como la primera latina en conseguir más de 200 millones de reproducciones en esta plataforma musical: “¡Estoy tan agradecida por mi trabajo! Nos permite recomponernos, y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y nuestra misión. Creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo. El trabajo dignifica al hombre”, manifestó la artista a Elle.

En la cima con estilo

La deslealtad la empoderó. Ahora, Shakira es la imagen de la marca de moda Burberry para su campaña The Night Before. Lució estupenda como una sofisticada británica en falda y gabardina. La publicidad salió al mercado justo el día siguiente de conseguir un acuerdo con su ex para la custodia de sus hijos.

Su desgracia en un prenda

Pero como si cantarle al desamor y recaudar dinero por eso fuera poco, la colombiana sigue viendo oportunidades, donde otros ven tristeza. Ella lanzó su nueva línea de ropa que está inspirada en “Monotonía” y “Te felicito”.

Las prendas tienes un valor entre los 8 y 67 dólares. Se trata de camisetas, sacos, sudaderas y accesorios que llevan estampados nombres e imágenes alusivas a su nueva música.

Shakira ahora está concentrada en terminar la mudanza para vivir definitivamente en Estados Unidos con Milan y Sasha, e iniciar su nueva etapa como una mujer libre y empoderada.