Se cree Lady Di: Clara Chía compartió con compañeros de Kosmos y hasta saludó a los paparazzis

A pesar de que algunos empleados de Kosmos rechazan a Clara Chía desde que es novia de Piqué, la mayoría se tuvo que armar de valor y diplomacia para lidiar con su presencia en la fiesta navideña de este imperio empresarial que fue creado por su famosa pareja.

Y es que en la nuevas imágenes reveladas por los paparazzis que no descansan hasta no obtener una imagen de esta feliz pareja, se puede apreciar cómo a pesar de la multitud que rodeaba a esta chica, se notaba un respeto, así como9 una cordialidad ante su presencia en la que además ella no desaprovechó la oportunidad para saludar a quienes la fotografiaban de lejos y hasta se encargó de saludar al estilo Lady Di, es decir que ahora esta jovencita de 23 años se cree toda una reina y por tanto, considera que debe ser tratada como tal.

¡La Reina bajo la lluvia! 🌧👸🏼👑💖 pic.twitter.com/vmFCm39ftn — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard ♥ClaGer♥ (@ClaGerFans) December 21, 2022

Incluso, en esta oportunidad se le puedo notar mucho más elegante en su vestir, muy a pesar de que una vez más lucía un atuendo holgado, oscuro y un tanto aburrido como lo ha calificado siempre hasta los expertos en moda.

Clara Chía cree que es una reina

Con una sonrisa leve, pero desafiante y el gesto o acción de levantar la mano de forma discreta, pero elegante, permitió ver cómo Clara Chía está ganando seguridad y se está adaptando al nuevo estilo de vida junto con Piqué, tanto que hasta hay quienes la han visto cada vez más segura, pero sobre todo consciente de que ella es ahora la dueña de casi todo lo que rodea o le pertenece a su novio.

Con esto, la estudiante de relaciones públicas también ha ido ganando adeptos a su personalidad, a su estilo, a pesar de que éste sea tan criticado, pero sobre todo por su minimalismo y elegancia que poco a poco ha ido demostrando con sus actitudes. Por eso, ahora que esta chica hasta levanta la cara para saludar a los curiosos que desean conocerla aún más, se espera que pronto hasta se le pueda conocer hasta la voz, pues hasta ahora hay muchos misterios que rondan en torno a ella que ha sido tan distante de la prensa rosa.