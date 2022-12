Renier Izquierdo admite que no celebra la Navidad desde que se separó de su madre en Cuba

Renier Izquierdo reveló que desde que no pasa la Navidad con su madre, no la celebra igual. El ex chico reality, cubano con ciudadanía americana tiene varios años sin pasar las fiestas decembrinas con su progenitora ya que, ella está en Cuba.

Las Navidades 2022 serán las segundas que pase en Ecuador, esta vez acompañado de su ammiga Antonella Moscoso, aunque difíciles porque también estará alejado de la familia que tiene en Estados Unidos. El bailarín y participante de ‘Soy el Mejor’, cumplirá un año viviendo en el país ecuatoriano el próximo 27 de diciembre.

Ya son varios años desde la última vez que vio a su mamá, quien reside en Cuba, y aunque se siente muy afligido por no poder compartir con ella ha aprendido a seguir cada día de la mejor forma, “No tienes a la persona que siempre ha compartido la Navidad contigo, pero hay muchos motivos para celebrar también”.

Sobre sus Navidades en Cuba dijo que eran especiales, porque su madre siempre “se las ingeniaba para tener un arbolito en la casa con luces, así sea pequeñito, el espíritu navideño se vivía en mi casa y ella hacía que nunca se apague”, recuerda.

Recordó con ilusión que el Día de Reyes también era una tradición en “mi mamá siempre nos hacía la ilusión a mí y a mi hermana de que vendrían los reyes y nos hacía escribir una cartita y ponerla debajo de la cama con un vasito de agua y unas hierbitas”.

Renier se encuentra con una actitud positiva ante lo que se le presente en el 2023, “tengo oportunidades para seguir creciendo y he cambiado dinero por estar aquí cumpliendo mis sueños”, señaló.