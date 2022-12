¿Quién es la chica pimienta y por qué es tan viral en TikTok?

¿Alguna vez navegando por TikTok te apareció una chica muy guapa preparando un desayuno extraño? Pues ella es Berta Caparrós, joven española de 15 años, se hizo viral en la red social por su auténtica manera de preparar su desayuno y el ‘lunch’ que lleva todos los días al Instituto. Actualmente cuenta con más de 1,7 millones de seguidores en la plataforma.

A pesar de que en TikTok los videos suelen hacerse virales mucho más rápido, el éxito de Berta Caparrós cada vez es mucho más grande y esto se debe a su extraña forma de ponerle su “toque” personal a la comida.

Suele subir videos de su desayuno y algunas preparaciones que a muchos de sus seguidores les asusta por la gran cantidad de condimentos que usa la chica. Además, sus recetas al ser muy extrañas, muchos creadores de contenido han querido imitarla por la forma en que se despide en sus videos con la frase: “Que bonito que se ve” y “Adéu” (adiós).

Entre sus extrañas recetas encontramos:

- El agua, el arroz, los huevos y las frutas con colorante porque a la española no le gusta ver su comida “insípida” y sin color.

- La excesiva manera de ponerle pimienta a todo.

- Los “huevos pochos” suelen estar cocinados por fuera y la yema blanda. La que ella consume la mayoría de veces están crudos.

- La gran cantidad de stevia que usa en sus platillos.

Muchos de sus seguidores están preocupados por la salud de Berta, ya que al ser una chica joven en pleno crecimiento, esto puede perjudicarla en un futuro.

Berta ha demostrado que no le importa la opinión del resto. En cada video recibe comentarios tanto positivos como negativos. Entre ellos están: “¿Alguien me puede confirmar si es humor?”, “¿Cómo es que sigue viva?”, “Soy fan de su: ‘Que bonito que se ve’”, “Gracias por quitarme el hambre siempre con tus videos de cocina”, “¿Enserio no te hace daño tanta pimienta?”.