“Me enoja de ti que te hagas la víctima con lo de ‘El Negado’”: Jonathan Estrada y Dayanara Peralta se dijeron sus verdades con este reto

Dayanara Peralta y Jonathan Estrada estuvieron en el ojo del huracán hace varias semanas después de la polémica que se dio en la alfombra de los Latin Grammys. La cantante negó al actor quiteño luego de que un reportero argentino se mostró interesad en ella. Aunque todo quedó en una broma, el personaje de la reconocida serie de ‘El Combo Amarillo’ decidió vengarse con un canción. Ahora, mediante un reto, oprtaorn por decirse sus verdades en un reel.

Con un reto que se llama: “A mí me enoja de ti” empezaron a sacar lo cueros al sol. Tanto Estrada como Peralta, se picaron en medio de una playa donde estaban pasando un momento muy enamorados. “Me enoja de ti que te estés haciendo el víctima con lo de ‘El Negado’”.

“A mí me enoja de ti, que seas muy celosa, extremadamente celosa”, empezó Jonathan. Luego, Dayanara: “A mí me enoja de ti que sueltes malas palabras”.

A lo que Estada respondió: “A mí me enoja de ti que no me dejes subir videos en trajes de baño”. Esto hizo que la reacción de la cantante sea de sorpresa por lo que señaló: “Eso es mentira, yo si te dejo subir. A mí me enoja de ti que seas tan ‘open mind’ (mente abierta) a veces”.

Luego, Dayanara se molestó por un comentario familiar y le dijo: “Oye Jonathan, ya no quiero jugar”. Sin embargo, prosiguió: “A mí me enoja de ti, que siempre llegues tarde a los eventos familiares y que ya no avergüence tirarte pedos al frente de mí”.

“A mí me enoja de ti que seas tan hermosa”, dijo intimidado Jonathan. Finalmente, Peralta le ganó haciéndole acuerdo por el nuevo tema que sacó recientemente con Gerardo Morán: “El Negado”,