Jonathan Estrada respondió a quienes le criticaron el no estar con Carolina Jaume en su detención: “Yo no voy a figuretear”

La detención de la ex presentadora de televisión Carolina Jaume, fue un momento que sin duda alguna se robó el protagonismo de todos los medios, quienes no dudaron en apuntar sus cámaras no solo sobre el ex rostro de Ecuavisa, sino también en quienes se hicieron presentes en el Cuartel Modelo, como muestra de apoyo a la también actriz.

Sin embargo, así como las flashes no dudaron en dar foco a los que acudieron, los mismos tampoco pasaron por alto a quienes no se dejaron ver ni por las curvas, durante el difícil episodio que tuvo que afrontar Carolina Jaume, por un poco más de 24 horas.

Entre los nombres que más resuenan con ausencia total está; Jonathan Estrada, el presentador y compañero de trabajo de Carolina Jaume, en el espacio digital ´Las Huecas´, el ex actor quien levantó todas las miradas de criticas por no hacerse presente, se pronunció en entrevista para el programa ´Los Hackers de la farándula´, donde aseguró, que no pintaba nada en el lugar y al no ser de ayuda, no iría a “figuretear”.

“Quisimos ir, su abogada nos contestó nos comentó que ni siquiera ella podía pasar en un momento. En este medio y en esta vida hay dos tipos de personas, los que se sientan a llorar contigo por novelería, por hipocresía, que te mandan un mensajito ´Estoy contigo, te amo, que te visito para tomarme el selfie´”, aseguró.

El ex actor desmintió el rumor de que Carolina estuviese con él en el momento de la detención y explicó que existen muchas formas de demostrar apoyo, para él una de ellas está en tender la mano para trabajar.

“Carito no es mi mejor amiga, ok, pero cuando todo el mundo la despidió, cuando todo el mundo se enteró que iba a trabajar conmigo, más de uno me escribió Jonathan que Dios te bendiga, no sabes a lo que te metes, y cuando todo el mundo te despide, cuando todo el mundo te cierra las puertas y hay una persona que te da la oportunidad para camellar, para sacarte la mano del bolsillo y darte a ti, para que tu tengas, yo valoro más, y yo prefiero ser ese tipo de personas, que los que voy a irla a visitar, me tomo un selfie, la policía no me va a hacer caso a mí, los abogados no me van a hacer caso a mí, eso quiere decir que yo voy por gusto. La gente me exigía ayer que vaya a figuretear, quería que en vez de estar yo produciendo, trabajando, fuese a figuretear”.