¡Hasta eso estaba! La cuenta de Twitter de Luisa Espinoza fue suspendida

La cuenta de Twitter de la modelo de OnlyFans, Luisa Espinoza, fue suspendida. Al buscarla ya no aparece su perfil donde colocaba fragmentos de videos de contenido para adultos redireccionando a su perfil de Only.

“Tenemos una política de tolerancia cero respecto de la explotación sexual infantil”, se lee en las políticas de Twitter.

Sus otras cuentas en redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook siguen vigentes.

La modelo está en medio de la polémica porque publicó un video donde menores de edad con uniforme de colegio aparecían. Ella les ofrecía dulces a cambio de tocar sus pechos lo que generó indignación en redes sociales. Sin embargo esas imágenes fueron eliminadas de Twitter.

Luisa Espinoza

La Fiscalía emitió un comunicado en el que anunciaron una investigación contra la modelo por el delito de presunta pornografía infantil.

En sus redes no emitido ningún algún pronunciamiento oficial. Cuando la polémica “estalló”, Luisa dijo a diario Extra “No hice algo bien, no hice algo correcto. Pero hoy en día pelados de 15, 14, 13 años de colegio salen drogándose, que solo me hayan cogido las tetas cuestión de segundos, ya está. Ya fue”.

La Fiscalía General anuncio el martes, 20 de diciembre, que se inició una investigación en contra de Espinoza por el supuesto delito de pornografía infantil.

El anuncio de la fiscalía se da luego de que circuló en redes un vídeo en el que la modelo se sitúa en su vehículo en los exteriores de un plantel educativo de Guayaquil y pide a unos alumnos que le toquen los pechos a cambio de un dulce.

Tras ser criticada públicamente por el vídeo, la modelo eliminó la publicación, que alcanzaba unas 40 000 reproducciones.