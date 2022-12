Así será la nueva corona de Miss Universo hecha por 993 gemas: ni la realeza tiene una así

Aunque Miss Universo se ha visto envuelta en serias controversias, no podemos negar que es uno de los concursos más vistos al paso de los años, y es un momento en el que todos los países se unen en la esperanza de que su representante sea quien porte orgullosa la corona.

Hasta ahora, han existido un total de 10 coronas alrededor de la línea del tiempo en la que se ha llevado a cabo el certamen, que dio inicio en 1950 y que hasta 1952 se empezó a usar la corona que en ese entonces portó la finlandesa Armi Kuusela, que era una pequeña réplica de una de las joyas de la Reina Isabel II hecha por terciopelo y que se sostenía con un listón.

Al paso de los años, los organizadores fueron innovando en la tan codiciada joya, reinventándola y haciendo diferentes diseños de la misma, no fue hasta sexta corona conocida como ‘Ave Fénix’, pero se le apodó como ‘La Corona Mikimoto’, para la séptima transformación no hubo gran cambio y solo se usó por un año, formó parte de la edición de Miss Universo Vietnam.

La octava se llamó ‘Peace’ y se utilizó en un lapso de tiempo de 2009 a 2013, y que usó Ximena Navarrete, posteriormente, vimos a ‘The Force of Unity’ con la que se coronó Andrea Meza. La nueva joya, que estrenará en 2023 la ganadora del certamen, se llamará ‘Force for Good, y su belleza es incomparable.

‘Force for Good’, la nueva corona de Miss Universo que está valuada en 5.3 millones de dólares

La imponente corona que utilizará la nueva Miss Universo ya fue revelada y su impactante belleza será la que acompañe a la ganadora, entre gemas azules, diamantes y colores plata, esta corona se posiciona como una de las más bellas del certamen.

‘Force for Good’ estuvo a cargo de Mouawad, una empresa joyera de origen libanés con sede en Ginebra, quienes, bajo un proceso tan delicado como sofisticado, mostraron que no se miden si de joyas se trata, pues contendrá un total de 993 gemas, 110.83 kilates de zafiro azul y 48.24 kilates de diamante blanco. La joya está valuada en 5.3 millones de dólares.

Esta empresa ya posee una historia con el certamen de belleza, pues, ya ha trabajado con coronas anteriores para las Misses Universo ganadoras. Esta preciada joya podrás verla en vivo y en directo desde la transmisión del concurso el próximo 14 de enero en su edición número 71.

El simbolismo que aguarda la corona, está directamente ligada a los valores de Miss Universo, funge como una metáfora a la serie de desafíos por los que atraviesan las participantes hasta llegar a la recompensa, “cuando las mujeres abogan por causas cercanas a su corazón y se esfuerzan por tener un impacto en el mundo”.

Es por ello que la corona sigue una línea hacia arriba, que está decorado por un zafiro azul que es un emblema de la bondad.