“La juez ordenó que cumpla con algo y no lo hizo, esas son las consecuencias”: Abogado de Allan Zenck alega que su cliente sí cumplió

Todo Ecuador está a la expectativa de lo que ocurre con Carolina Jaume y su detención por supuestamente haber incumplido y obstaculizado el régimen de visitas de su hijo con Allan Zenck. Alfonso Cedeño, abogado del empresario, aseguró que su cliente ha cumplido con todo lo exigido por el juez y ahora busca que la otra parte también cumpla.

“La jueza ordenó que cumpla con algo y no lo cumplió y esa la consecuencia. El mejor es ejemplo es, cuando un padre no paga los alimentos ¿Qué le pasa? Le sacan boleta de apremio, le sacan boleta para que no salga del país y allí no importa que sea navidad, fin de año, ni feriados, ni nada. Ese hombre va a la cárcel”, dijo Cedeño a las cámaras de ‘Los Hackers de la Farándula’.