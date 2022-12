“Don preguntas”: Jamil no dejó de hacer preguntas al chef invitado y de nada le sirvió en MasterChef Ecuador

Jamil Faour es uno de los participantes que ha recibido críticas en redes sociales por algunos de sus comentarios y su personalidad. Aunque ya se ha mostrado un poco más tranquilo y empático con sus compañeros, ayer fue bautizado “Don preguntas”. Pues no dejó de hacer consultas en el reto de ayer el que consistía en replicar un exótico plato con pescado del chef español José Sogues.

Sogues les dio una masterclass de un guiso con alcachofas y langostinos. Todos podían anotar datos y hacer preguntas pero luego vino el verdadero reto que era recrear el plato que el chef prepare en ese momento. Un encocado de pargo tipo ceviche o emulsión de coco. Mientras el chef cocinaba los chicos simultáneamente replicaban y podían preguntar.

Pero Jamil no pudo cumplir con las expectativas del reto y quedó como el más preguntón de la noche, tras interrumpir la sesión de cocina con varias interrogantes durante el episodio. Ello desconcentró a sus compañeros que de tantas preguntas se confundían. Pues el chef no se detenía por nada del mundo.

Incluso, el mismo Jamil decía que “la clave de este reto es siempre estar al día con lo que está haciendo al frente, tratar de pensar un paso adelante lo que va a hacer”. Pero no le resultó.

No le sirvieron las preguntas

Aún así con tantas preguntas, no le sirvió de nada. Pues no logró elegir bien el corte del pescado y tampoco se terminó de cocinar por completo por falta de tiempo. A su salsa le faltó de todo y la cola del pescado no la cortó correctamente.

La chef Irene González le recomendó que sea más humilde ya que Jamil ha vociferado en más de una ocasión que el domina muchas técnicas y a veces esa seguridad en sí mismo lo ha dejado mal.

“Mucha gente confunde la seguridad con el ego” — Jamil

Finalmente, el delantal negro se lo llevó David Moreno por su mala ejecución, y el delantal blanco que representa la salvación, lo obtuvo Henry Alvarado.