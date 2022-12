Carolina Jaume se pronuncia tras su liberación, luego de 24 horas detenida

“En casa”, dos palabras que llenan de tranquilidad y paz a todos quienes quieren y apoyan a la actriz Carolina Jaume, quien desde entrada la noche de este pasado lunes 20 de diciembre, comenzó a vivir toda una marejada de sentimientos, que no se alcanzan a describir en una imagen o un párrafo.

Sin embargo, tras una intensa movida de sus abogados Dalo Bucaram y Alfredo Arboleda, el ex rostro de Ecuavisa ya se encuentra en casa, tras ser liberada en horas de la noche de este 21 de diciembre, luego de presentar un hábeas corpus como recurso apelativo a su libertad.

No hace falta un texto extenso en la fotografía compartida por parte de la ex presentadora de televisión, para entender lo que está viviendo. En la imagen que solo goza de dos palabras, se puede ver a Carolina Jaume, abrazada como si no existiese un mañana, a su núcleo familiar, sus dos hijos; Rafaela Pimentel, Alonso de Jesús Zenck, y su madre, Diana Saporiti.

En la postal se puede observar como la también modelo ni siquiera se cambió de ropas, sino que fue de manera inmediata a reunirse con su familia, con quien se temía que en algún momento no llegasen a pasar las navidades juntos.

El ex rostro de Ecuavisa, hasta el momento y ha tan solo horas de su liberación, solo se ha pronunciado para agradecer a todas las personas que abanderaron su nombre en las redes sociales como consigna de apoyo, luego de la detención a la que se vio sometida, la cual, según explicó el letrado Bucaram, “rompió con todos los protocolos constitucionales”.

Hasta el momento se desconoce el estado real en el que se encuentra el proceso legal de la actriz y se desconoce si la misma tomará represarías frente a lo ocurrido, por ahora, Carolina Jaume está de vuelta a casa.