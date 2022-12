MasterChef Ecuador: Johanna rompe en llanto al recordar que no puede cumplir su sueño de ser madre

El reto de la caja misteriosa sacó a relucir los recuerdos más lindos y nostálgicos de cada participante de MasterChef Ecuador. Johanna fue una de las que lloró al mirar la foto que había de ella en la caja, cuando estaba pequeña.

La guayaquileña expresó que la imagen era de ella en un baile en su colegio y que le traía un sinfín de recuerdos emotivos. Mientras, Erika Vélez le preguntó sobre los sueños y metas que tenía esa niña y si había podido cumplirlos, a lo que ella respondió que lo único que ya no podrá lograr es ser madre.

#MasterChefEcuador | ✨ ¡Qué lindos nuestros chefs recordando sus navidades pasadas! Espíritu navideño es lo que hay. 🥰🎄 pic.twitter.com/zpDOLXcbUs — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 20, 2022

“Me habría gustado cumplir mi sueño de ser madre, pero mi edad ya no me lo permite”, dijo Johanna entre lágrimas, quien también mencionó tener 4 sobrinas. La ama de casa, aunque estuvo casada, no logró ser madre, según mencionó durante el capítulo de preselección de aspirantes oficiales, sufrió una triste experiencia mientras estuvo casada, ya que fue maltratada por su ex pareja.

“La verdad no me había presentado antes (al programa) porque estaba casada, y ahora que me divorcié encontré un impulso para estar acá. Viví una relación con muchos celos, me controlaban, me separaron de mis amigos, mi familia y hasta hubo agresiones”, contó en su momento muy conmovida.

Nicolás fue otro de los que no pudo contener las lágrimas al recordar sus navidades y pensar en que ahora no tiene una buena relación con sus padres “ellos no saben que estoy acá. Solo mi abuelita, la navidad ahora la paso con mis hijos”.

#MasterChefEcuador | Lo de la bebida navideña les cayó como balde de agua fría a los cocineros.🎄😱 pic.twitter.com/QFUuNp8Pbl — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 20, 2022

Una caja misteriosa llena de recuerdos

El reto de la caja misteriosa consistía en preparar en 45 minutos un plato con sabores navideños y una bebida navideña, con solo 3 minutos de acceso a la despensa.

#MasterChefEcuador | Los fanáticos de Alexandra aman que a ella le vaya bien. 😊🎄 pic.twitter.com/dOg7VF0NLC — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 20, 2022

A Johanna, no le fue tan bien, preparó un platillo llamado ‘Los Leones’ que consistía en un rollo de cerdo, relleno de frutos secos con salsa de manzana con vino, acompañado de roseta de papa, con un rollo de pepino. Los jueces le dijeron que estaba un poco seco, mientras que su bebida si recibió 10 puntos.

Al culminar el desafío los participantes que se ganaron la oportunidad de competir por el pin chef fueron: Alexandra y Sol.