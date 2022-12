Mamá de Carolina Jaume hace publicaciones tras la retención de su hija en Guayaquil

Carolina Jaume fue retenida cuando salía de la peluquería. Las imágenes que se volvieron virales muestran a la expresentadora cuando debió subirse a la patrulla de la Policía Nacional. Evidentemente, su familia se encuentra afectada por esta inesperada acción legal que, aseguran, está llena de irregularidades.

La madre de Jaume, Diana Saporiti, publicó en sus redes sociales dos posteos con la definición de las palabras bajeza y ruin tras las retención de su hija.

“Mi hija sigue detenida, no puede salir hasta que haya una audiencia, pero ella fue detenida sin bases, se dice que es porque no deja que el padre vea al hijo, pero de eso no hay pruebas”.

— Diana Saporiti a Diario Extra