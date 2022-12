No sólo quiere la Copa del Mundo: Messi está a un paso de romper el histórico récord de un huevo

Lionel Messi logró cumplir su sueño y el de todo un país: conquistar la Copa del Mundo. Tras una infartante final, la selección albiceleste obtuvo su tercera copa en Qatar 2022, y el astro argentino fue el encargado de levantar el trofeo, convirtiéndose además en el mejor jugador del certamen.

Y un día después de coronarse en el estadio Lusail, el jugador del PSG también está cerca de alcanzar un nuevo logro, y superar el histórico récord de un huevo.

El nuevo logro que podría sumar Messi

Tras ganar el Mundial, Lio compartió una emotiva publicación en Instagram con la copa en sus manos.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……”, expresó la figura argentina en la publicación.

El posteo de Messi cuenta actualmente con más de 48 millones de likes, convirtiéndose en el deportista del mundo que más “me gusta” ha conseguido.

Pero eso no es todo, ya que ahora en Argentina están haciendo campaña para que pueda convertirse en la imagen con más likes de la historia.

En ese sentido, buscan superar la publicación del huevo, la cual tiene más de 56 millones de likes. ¿Lo logrará?