Mauricio Herrera celebró 43 años de vida: Les pidió a sus invitados regalos que se pudieran donar a niños necesitados

Mauricio Herrera llegó a los 43 años de edad y celebró con una fiesta de Navidad, donde pidió a sus invitados no llevarle regalos a él, si no juguetes que pudiera donar a niños necesitados. En medio de un gran ambiente navideño, bailes y música, el presentador de televisión disfrutó de su día junto a su esposo, Bartolomé, familia y amigos.

El empresario lució un traje “de rey” en rojo, diseñado por su esposo y dejó que las cámaras de ‘Los Hackers de la Farándula’ estuvieron presente en el evento.

Además, dijo que quiso realizar un cumpleaños con tono benéfico, porque “a veces uno tiene tantas cosas que, prefiero tener cosas para poder darlas a otros”. Mauricio transformó su casa en un mundo mágico de Navidad, los decoradores crearon una fachada alusiva a la casa de Santa Claus, hubo un grupo de bailes “ayudantes de papa Noel”, también estuvo Santa y la Señora Claus. Incluso, Mauricio participó en el baile de bienvenida y sorprendió a sus invitados.

Detalló que los regalos que le llevaron estaban al pie del arbolito en la decoración y en el video difundido en redes sociales se pudieron observas muñecas, juegos, una bicicleta y todo tipo de juguetes para niños y niñas de diferentes edades.

Sobre sus 43 años de edad, dijo que no se arrepiente de lo hasta ahora vivido “creo que si pudiera retroceder el tiempo haría exactamente lo mismo, estoy súper feliz, me siento feliz, trato de vivir cada instante de mi vida, pienso que he disfrutado de momentos con mi esposo, mi familia, y creo que he vivido al máximo pensando que uno no sabe lo que pueda pasar mañana”, finalizó el empresario.