María Belén Cedeño aseguró que su hermano, el fallecido presentador Miguel Cedeño, era la estrella de ´De Boca en Boca´

Han pasado casi seis meses desde que Miguel Cedeño, mejor conocido como ‘La Cerecita del pastel’ falleció como consecuencia de un cáncer. El presentador quien formó parte del icónico programa de farándula ´De Boca en Boca´ por siete años, se marchó y poco después, el espacio para el que regaló sus últimas energías, cerró sus puertas.

Su hermana, María Belén Cedeño, habló recientemente, en una entrevista con la presentadora Mariela Viteri, sobre la alta capacidad de entrega y dedicación que tuvo Miguel con su trabajo, aún en los últimos meses de su vida, y aseguró que su hermano, sin duda era la estrella del extinto programa de entretenimiento.

“Yo en lo personal, yo conozco el equipo de De Boca en Boca hace muchos años, desde que empezó prácticamente, conozco a Marlon Acosta hace mucho tiempo. Yo lo que creo, es que Miguel era la estrella del programa, y no solo la estrella como presentador, sino también en el contenido, era un apoyo importante, era eso que motivaba, porque una cosa es hacer tu trabajo y otra cosa es vivir por tu trabajo”, explicó la ex reina de belleza.

Asimismo, María Belén describió como eran las jornadas de ´La Cerecita´, aún cuando ya las fuerzas no eran las mismas. “Él no tenía un espacio libre, él no decía voy a trabajar de lunes a viernes, él no tenía horario, esa milla extra que él ponía, yo creo que eso sí representaba algo importante para el programa, y eso es un elemento que tú necesitas tener para que un trabajo sea exitoso, un proyecto, y él durante 7 años no dejó de dar esa milla extra, ni siquiera cuando padecía de cáncer, él siguió dando su energía, lo que le quedaba de energía, porque las personas que padecen de Cáncer tienen muy poca energía”, dijo.