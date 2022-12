El Besht: la importantísima capa que le pusieron a Messi tras ganar el Mundial

Las brujas argentinas salieron victoriosas; sus hechizos y pociones sirvieron porque Argentina se llevó la Copa mundial de la FIFA 2022 que puede considerarse como uno de los juegos de fútbol más reñidos en mucho tiempo.

Por medio de redes sociales, se pudo ver cómo los internautas expresaron sus sentimientos mutuos a minuto del partido, y al ver la condecoración que se llevó el jugador estrella del equipo, Lionel Messi, todos bailaron de la emoción, pues aparte de cumplir su objetivo de ganar una copa de oro de este torneo, lo hizo en el último mundial de su vida, llenando de emoción a todo un continente.

Antes recibir el trofeo respectivo en el estadio de Lusail, a Messi se le entregó una pieza en tonalidad negra y detalles en dorado. Este artículo se lo entregó Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de la nación del medio oriente.

A esta capa se le denomina bajo el nombre de ‘besht’, y su uso es exclusivo justamente por el emir y por ministros o personas de alta consideración en la región, pero estas últimas solo pueden llevarla en el Día Nacional del país, el 18 de diciembre.

Este es un homenaje que el país le hizo al ahora leyenda de fútbol, por conseguir ese último título que necesitaba en su vasta carrera deportiva.

#FIFAWorldCup La prenda que vistió Lionel Messi es un Besht, mismo que utiliza el emir, ministros y las personas importantes en el Día Nacional de Qatar, que casualmente se celebra este domingo 18 de diciembre. pic.twitter.com/3y7rbBrbOo — Rori Dice (@Roridice) December 18, 2022

Una pieza histórica, de valor y significado en la tradición Qatarí

El gesto que tuvo Qatar con Lionel Messi simboliza un enorme orgullo, mientras portaba este valioso articulo ante todos los ojos de los espectadores, y fue un cierre conmovedor para el sueño del deportista.

Esra capa es algo que solo se puede usar en ocasiones especiales como matrimonios, en el acto donde el padre le pone la capa a su hijo varón al momento de contraer nupcias, y que su significado es de profundidad, tradición y respeto.

Claramente los seguidores han expresado su más grande felicidad hacia el jugador con comentarios en redes sociales:

“Los que se engañan ya no pueden sostener la mentira. Ya no hay manera de esconder lo evidente. Felicidades, señor Lionel Messi. Es usted el mejor jugador de toda la historia. Su majestad. Simplemente THE GOAT.”, “Por cierto, HOY, con la Copa del Mundo ganada y su Mundial perfecto, Lionel Messi acaba de asegurar el OCTAVO BALÓN DE ORO de su carrera profesional. Nadie se lo va a quitar. 8. 8. 8. Están leyendo bien: 8 BALONES DE ORO en su museo. El más grande de todos. Y CON DIFERENCIA”, o “Cabeza arriba, ojos cerrados y beso al trofeo más hermoso que existe. Tanto lo soñó, tanto lo buscó, y se le dio. Pasó. Sucedió. Sí, sí, sí. Lionel Messi es CAMPEÓN DEL MUNDO.” son tan solo algunas de las millones de felicitaciones que ha recibido Messi.

YO VI A LIONEL MESSI SER CAMPEÓN DEL MUNDIAL. pic.twitter.com/e2dR0rTOQW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 18, 2022