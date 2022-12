Carolina Jaume sobre lo vivido este 2022: “Un ´NO´ no es una respuesta, es una nueva oportunidad”

Carolina Jaume sigue demostrando que los momentos duros no definen la estabilidad de una persona, el ex rostro de Ecuavisa, quien ha hecho frente a distintas situaciones durante este 2022, recientemente publicó un mensaje sobre lo vivido y de como una negación a veces suele convertirse en una oportunidad.

“Este ha sido un sábado de mucha reflexión (usando estas fotos que me siento yo: libre y sin mordazas) me encantaría hablar de un tema que se ha vuelto un constante este año para mi: LA RESPONSABILIDAD AFECTIVA. Este año ha sido complicado en lo laboral y personal para mi, pero siendo honesta aprendí que un “NO” no es una respuesta, es una nueva oportunidad”, es el inicio del copy que acompaña las fotografías de la también modelo.

Asimismo, Carolina Jaume, hizo énfasis en la idea de la responsabilidad de los sentimientos y de lo que estos pueden devengar sino se piensa de manera empática: “Debes tener presente que todo acto tiene sus consciencias pero que te puedes hacer cargo de ellas. Va mucho de la mano con la empatía y ponerse en los zapatos del otro comprendiendo lo que puede sentir o lo que ya está sintiendo. Con cariño a quien le llegue póngalo en práctica: RESPONSABILIDAD AFECTIVA”. escribió.

“Siempre al hablar de responsabilidad afectiva pensamos que hablamos de vínculos sentimentales, pero también la debemos practicar en las relaciones familiares, amistosas o incluso laborales (las que más me han llevado a la reflexión)”, agregó.

Carolina se encuentra actualmente trabajando de la mano del ex actor Jonathan Estrada, en el espacio digital que designaron ´El hueco de la Jaume´, este sería el proyecto laboral más reciente en el que incursiona la también actriz, aunado a su asociación con la empresaria Krysthel Chuchuca, para quien promociona todas las prendas de la colección Lolilolitaecuador.