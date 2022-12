“En vez de escribir we...”: Karen Bejarano se desató con furioso mensaje tras polémico amorío que le achacó Daniela Aránguiz

A mediados de esta semana Daniela Aránguiz dejó con la boca abierta a sus compañeros de panel del programa “Zona de estrellas” al contarles del eventual amorío que la cantante y excompañera suya en Mekano, Karen Bejarano, habría tenido con el seleccionado nacional Gary Medel, un rumor que causó estragos en los medios de farándula y que hasta hoy sábado había pasado inadvertido por la artista nacional.

Eso, porque esta tarde, y en sus redes sociales, la ganadora de una de las temporadas de “El discípulo del chef” salió a responder con furia a los rumores.

La respuesta de Karen Bejarano

Lo hizo con un escueto, pero contundente mensaje en sus historias de Instagram, donde si bien no apuntó directamente a Aránguiz, dejó en claro que su posible romance con el futbolista, en sus tiempos de rostro del programa juvenil de Mega, no pasó más que en la “imaginación” de la mediática exesposa de Jorge Valdivia.

“¡Con la imaginación que tienen algunas personas, deberían dedicarse a escribir ficción en vez de inventar W3as!”, fue el potente mensaje que Karen dejó en su red social, y con el cual respondió a los rumores lanzados en el programa de espectáculos de Zona Latina.

Si bien la relación entre Aránguiz y Bejarano venía tirante desde la final de aquella temporada de “El discípulo del chef” que ganó la intérprete de “Ven, ven, ven”, fue el reciente escándalo provocado con los dichos de Anita Alvarado en contra de la opinóloga el acabó por distanciar definitivamente a las ahora examigas, quienes entre indirectas y acusaciones directas, como el amorío que recordó Daniela, han dejado claro que lo suyo parece no tener vuelta atrás.

Karen Bejarano y su furioso mensaje en redes sociales. Fuente: Instagram @karenbejaranotv.

Como el mensaje que escribió Bejarano hace algunos días en sus redes sociales, donde afirmó: “Sory (...) cuando la persona que quería cortar me corta. Un acuario (su signo) dice: ‘Perfecto. La basura se sacó sola’”.

Y la confesión de Aránguiz, quien en “Zona de estrellas” afirmó a sus colegas de programa que “les faltó la Karen Paola con Gary Medel (...) lo único que voy a decir es que Gary pololeó con la primera señora porque se parecía a Karen Paola”, para profundizar en los mediáticos romances que varios de los seleccionados nacionales, entre ellos su exmarido, mantuvieron con figuras conocidas de la televisión chilena.

“Ahora no, estoy hablando de Karen Paola, no de Karen Bejarano, la niña simpática, la que no tenía el ego a la mier...”, lanzó en aquella ocasión Aránguiz, una bomba que, al parecer, estalló este sábado con la iracunda respuesta de Karen.