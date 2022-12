‘El niño con el pijama de rayas’ se estrenó hace 14 años y así cambiaron sus protagonistas

Corría el año 2008 cuando se estrenó la película El niño con el pijama de rayas, un desgarrador drama histórico, basado en la novela homónima de John Boyne, dirigido por Mark Herman.

Te puede interesar: 8 actores famosos que aparecieron en la saga ‘Crepúsculo’ y seguramente no recuerdas

Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, la cinta conmovió al público con la historia de amistad entre el pequeño hijo de un comandante nazi y un niño judío en un campo de concentración.

Desde entonces, han pasado casi tres lustros en los que mucho han cambiado los actores que formaron parte de esta producción que se ganó los aplausos de las audiencias y la crítica.

El cambio de los actores de El niño con el pijama de rayas

A continuación, te mostramos el antes y ahora de las estrellas principales de la ficción que dejó una huella imborrable en todos los que la vieron en la gran pantalla cuando se lanzó:

Asa Butterfield – Bruno

El actor mostró su talento como Bruno, el hijo de 8 años de un importante oficial nazi, quien se ve obligado a dejar Berlín cuando a su padre lo destinan a trabajar en un campo de concentración.

En la actualidad, Butterfield tiene 25 años y una sólida carrera en el mundo del espectáculo. La serie Sex Education (2019–2021) y la película Elige o muere (2022) son sus últimos proyectos.

Asa Butterfield en 'El niño con el pijama de rayas' y en la actualidad | Heyday Films / Instagram

Jack Scanlon – Shmuel, el niño con el pijama de rayas

El intérprete conmovió al mundo con su personificación del tierno Shmuel, un niño judío apresado con su padre en un campo de concentración, en donde entabla amistad con el inocente Bruno.

Actualmente, el inglés tiene 24 años, está retirado de la actuación y no se sabe mucho sobre su vida pues no tiene redes sociales. Su última actuación fue en la serie Married Single Other en 2010.

Jack Scanlon en 'El niño con el pijama de rayas' y su foto más reciente | Heyday Films / Imdb

David Thewlis – Ralph

El famoso artista británico brilló en la piel de Ralph, el duro e imparcial padre de Bruno, un militar nazi tan entregado a su trabajo que descuida a su familia por destacarse en sus tareas.

Ahora, Thewlis tiene 59 años y sigue destacando como actor. La película Enola Holmes 2 (2022) y la serie The Sandman (2022) son las más recientes producciones en las que ha trabajado.

David Thewlis en 'El niño con el pijama de rayas' y en la actualidad | Heyday Films / Instagram

Vera Farmiga – Elsa

La actriz se destacó dando vida a Elsa, la distraída esposa de Ralph y madre de Bruno y Gretel. En la trama, deja pasar por alto las acciones de su marido hasta que no puede ignorar más la verdad.

Hoy en día, Farmiga tiene 49 años y continúa vigente en el mundo de la actuación. Sus últimos roles los encarnó en las minsieries Después del huracán Katrina (2022) y Hawkeye (2021).

Vera Farmiga en 'El niño con el pijama de rayas' y en la actualidad | Heyday Films / Instagram

Rupert Friend - Kurt Kothler

El intérprete se grabó en la memoria de los espectadores como el teniente Kurt Kothler, quien rápidamente se gana a la familia del comandante Ralph, a excepción del pequeño Bruno.

Al presente, Friend tiene 41 años y sigue brillando como histrión. Sus más recientes actuaciones las tuvo en las miniseries Obi-Wan Kenobi (2022) y Anatomía de un escándalo (2022).

Rupert Friend en 'El niño con el pijama de rayas' y en la actualidad | Heyday Films / Instagram

Amber Beattie – Gretel

La joven estrella resaltó en la piel de Gretel, la hermana mayor de Bruno, quien después de conocer historia deja de jugar con muñecas y se apega completamente a las creencias de su padre.

Hoy por hoy, Beattie 29 años y está retirada de la actuación desde 2011. Su última interpretación la tuvo como Megan Mole en la serie de televisión The Sparticle Mystery.