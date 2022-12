“El mejor jefe del mundo”: llevó a los 10 mil trabajadores y sus familias a Disney World

El director ejecutivo y fundador de Citadel, Ken Griffin, se encargó de pagar boletos aéreos, comida, hospedaje, shows y entradas al famoso parque de Disney World para 10.000 empleados con sus familias. El gesto fue en agradecimiento por el arduo trabajo en el año.

Ken Griffin pagó todos los gastos generados por las vacaciones de sus empleados

Al finalizar el año solamente se piensa en vacaciones y descanso, disfrutar con la familia, compartir las mejores fechas del año pero debido al trabajo siempre se complica y aunque algunos jefes sean flexibles otros no tanto. Pero los que si toman en cuenta a sus trabajadores siempre serán recordados con cariño.

Ken Griffin se aseguró de ser recordado como el mejor jefe del mundo en su empresa.

El CEO de Citadel, una empresa que presta servicios financieros tuvo un año positivo y el fundador quiso recompensar a sus empleados con lo mejor.

El multimillonario de 54 años planeó las mejores vacaciones que involucraban a sus 10.000 empleados. Gastando dinero propio y sin escatimar gastos, Griffin invitó a todos al parque de diversiones Disney World en Orlando, Florida.

Viajaron empleados y familiares desde diferentes ciudades

Según LADbible, el fundador de Citadel pagó todos los gastos necesarios de sus empleados y sus familias para dar realidad a las vacaciones soñadas.

El portavoz de Citadel, Zia Ahmed, comentó que Ken Griffin se hizo cargo económicamente de los boletos aéreos desde Nueva York, Houston, París, Zúrich y otras ciudades, también financió la comida que inlucyó corder, sushi y paella.

Todo en favor para que los empleados de Citadel disfrutaran de unas merecidas vacaciones y del mágico parque de Disney World. Adicionalmente logró que la banda británica Coldplay cantara junto a Carly Rae Jepsen y el DJ Niplo.

Y dio las gracias a todos sus empleados por un año tan fructífero. “Hemos construido el equipo más extraordinario no solo en nuestra historia, sino también en la historia de las finanzas”, comentó según New York Post. “Tenemos un futuro increíble por delante, y espero con ansias los capítulos que aún no se han escrito”, agregó.