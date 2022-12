Yuribeth Cornejo rompe el silencio sobre antiguo impase con ´La Veneno´ Torres

Más de un televidente recordará la contundente escena del “no seas cínica” de Yuribeth Cornejo hacia la ex presentadora de televisión Silvana Torres, ´La Veneno´.

Ahora, luego de pasado algún tiempo, la chica ex reality decidió pronunciarse para dejar de manifiesto lo que la llevó a responder de aquella forma y también lo que piensa de lo dicho posteriormente por la reportera de farándula.

“Esa día de la entrevista que ella me hizo, si obviamente reaccioné de esa forma luego de todo lo que ella había dicho, bueno en todo caso no puedo desearle el mal a nadie. Yo estaba disfrutando, en mi momento, en el concierto, ya había dicho que no quería dar la entrevista, de la mejor forma super educada y ella obviamente insistiendo, insistiendo, con provocaciones de tantas cosas que ha dicho, esa fue, yo creo que la mínima reacción que pude haber tenido”, explicó Yuribeth Cornejo a las cámaras de ´Los Hackers de la farándula´.

Seguidamente, el reportero de Ecuavisa le consultó, acerca de como se sintió luego de que ´La Veneno´ hiciera una pronunciación donde “tiraba dardos” haciendo alusión a su nombre, en las que asomó ideas como las de que ella (Silvana) si gozaba de un reconocimiento gracias a su trabajo y no como resultado de estar con ningún hombre y mucho menos por “roba marido”.

“Lo que dice tu boca es lo que realmente tiene tu corazón, ella puede decir lo que sea, realmente lo que me importa es lo que piense mi familia”, aseguró la chica ex reality.

De igual forma, pese al impase sostenido, Yuribeth Cornejo, aseguró que no le reconforta para nada la noticia de la salida del aire del programa ´De Boca en Boca´. “Es una pena, tú sabes que se va un programa y se van muchísimas personas”, dijo.