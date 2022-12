Greeicy habla sobre su estado de salud: Estuvo a punto de cancelar sus shows en Guatemala

Greeicy Rendón no ha estado muy bien de salud en las últimas semanas del año 2022. Al parecer, la maternidad junto a sus compromisos musicales y cumplir con una gira internacional junto a su esposo, le han pasado factura. La artista publicó en redes sociales que tuve que ser atendida en un centro de salud y recibir terapias respiratorias para poder continuar con sus shows en Latinoamérica.

Las imágenes que publicó la artista en su cuenta personal preocupó a los seguidores y muchos se preguntaron si podría culminar con los conciertos que aún tiene en su agenda antes de que culmine el año.

Sin embargo, Greeicy se pronunció, nuevamente en redes, y aclaró que, aunque sí estuvo complicada de salud, ya estaba cumpliendo con un tratamiento para poder cumplirle a los fanáticos.

La caleña confesó que sí llegó a pensar en que no iba a poder realizar sus conciertos y también demostró que la tos que ha estado sufriendo no se ha ido por completo y por eso ha estado realizando nebulizaciones.

“La verdad si les soy muy honesta pensé que no iba a poder hacer estos dos shows (en Guatemala), ayer ni siquiera podía hablar, o sea, tenía esto (tos) pero al triple… Pero bueno, gracias a las personas que estuvieron pendientes de mí, que me ayudaron, me atendieron súper divinos, me hicieron todo lo necesario para que hoy pudiera estar bien, gracias a ellos y a la mente y la energía positiva que todo iba a salir bien, pues todo salió bien y nos vemos hoy y mañana también”, declaró la intérprete de Aguardiente.