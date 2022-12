“Él no es nadie para decir quién está al nivel de quién”: Nathalie Carvajal responde a ‘Lazito’ por decir que no estaba al nivel de Mariela Viteri

Nathalie Carvajal dejó claro que Leonardo Quezada, conocido como ‘Lazito’, no es su amigo y le envío un fuerte mensaje luego que el presentador de TV asegurará que ella no está al nivel de Mariela Viteri. La ex chica reality dijo que el ‘hacker’ es un “lamebotas”.

“Sigo manteniendo que es un lamebotas, me molestó mucho en el momento de decir que no estaba al nivel de Mariela Viteri, porque él no es nadie para decir quien está al nivel de quien”, dijo Nathalie a las cámaras de ‘Los Hackers de la Farándula’.

Además, aseguró que ella goza de una muy buena relación con Mariela “no de amigas, porque no somos amigas, pero nos llevamos súper bien”. Y, añadió que Mariela no quiso discutir con ella “no porque no esté a mi nivel, es porque ella no pelea con nadie y nos tenemos respeto”.

Nathalie también aseguró que se sintió muy ofendida con las palabras de ‘Lazito’ y que no merece que digan eso de ella, porque ha trabajado desde hace más de 8 años por su carrera.

“Siento que se vinieron abajo los 8, 10 años que tengo en televisión. Siento que no merezco eso, porque soy una mujer y te puedo decir, que yo trato de sacar adelante mi hogar, mi casa y si soy una mujer que estoy a nivel y me considero que estoy a un nivel súper alto”, señaló la ex chica reality.

¿Qué fue lo que dijo ‘Lazito’?

Durante una de las emisiones de ‘Los Hackers de la Farándula’, Leonardo Quezada aseguró que Nathalie Carvajal solo realizó comentarios y se comparó con Mariela, en una oportunidad, para poder llamar la atención.

“Uno hasta para pelear tiene que elegir con quien y a mi si me pareció muy agresiva la actitud o los comentarios de Nathalie Carvajal en este panel. Ella me imagino queriendo llamar la atención o queriendo generar como una primera figura. Pero la diferencia mi querida Nathalie es que, entre usted y Mariela, ella tiene la inteligencia emocional para evadir las preguntas u opiniones ofensivas que hizo en ese momento”, expresó Lazito’.

Ante esto, Nathalie Carvajal dejó claro que no volvería a tomarse un café con el presentador de televisión “al menos que me pida disculpas, porque yo ya no estoy para aguantarle nada a nadie. Siempre he hecho las cosas con la frente en alto, porque siempre he hecho las cosas bien. Él no es quien para decir que estoy al nivel de alguien porque eso no existe”, finalizó.