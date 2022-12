El Fuerte enojo del Kun Agüero con el famoso streamer DjMariio

Desde hace un par de años, Sergio Agüero se metió de lleno al mundo de los videojuegos, por lo que, poco a poco, fue haciendo una carrera en el mundo virtual, al grado de que ya tiene un equipo de eSports.

Cuando el delantero tuvo que retirarse del fútbol profesional, tomó más en serio su carrera como streamer, pues encontró en esa actividad una nueva forma de generar ingresos.

Kun Agüero se incendió con DjMariio

Ahora, “El Kün” participará en la Kings League, un torneo en el que se enfrentarán los mejores streamers del mundo en un torneo de fútbol 7, organizado por Gerard Piqué.

Agüero se ha ido relacionando con las figuras de esta rama, pero hay algunos con los que no compagina.

De hecho, el argentino encendió las redes sociales, al tener una ligera disputa con el streamer español, DjMariio.

El origen de este problema se originó en los Octavos de Final de la Copa del Mundo, cuando España quedó fuera del certamen.

DjMariio subió un posteo a redes, en donde dijo que no sabía a que equipo iba a apoyar ya, tras la eliminación de su país.

El delantero se encaró con el streamer

“DJ Mariio, no seas tonto. Quedan ocho países, ¿a quién vas a apoyar? Tienes muchos colegas argentinos, ¿Eres sonso o te haces? ¿O quieres ir por Francia? Jugaste a la pelota y les rompieron el orto. ¿Quieres ir por Inglaterra, que no te dan atención? Ve por Argentina que te damos hacemos caso, no seas menso”, comentó el exdelantero del Barcelona.

"Dj Mario":

Sin embargo, un nuevo conflicto surgió en un video conferencia de la Kings League, en donde DjMariio le pidió disculparse al “Kun” por lo dicho en redes, pero el argentino fue frontal y le dijo que no le cae nada bien.

“Me da igual. A mí nadie me tiene que pedir perdón, ni yo hacerlo. Yo lo único que dije en el grupo es que me caes muy mal. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara”, sentenció Sergio.