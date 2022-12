Artista ecuatoriana Alexa Barruet triunfa a lo grande en México

El jueves 8 de diciembre Ecuador volvió a escribir una historia de triunfo. alexa Barruet, màs conocida como La Diva del Despecho, recibió el Micrófono de Oro como reconocimiento a su talento, trayectoria, profesionalismo y cvalidad musical.

“La directiva nacional de la Asociación de Locutores de la Ciudad de México ha otorgado a Alexa Barruet el máximo galardón por su destacada trayectoria y brillante interpretación de música regional mexicana”, designación que se destacó en las palabras de los miembros de la mesa directiva al momento de entregar a la artista ecuatoriana este reconocimiento.

“Este galardón va dedicado principalmente a todos los talentos de mi país, que no reciben el apoyo de nadie, les invito a que no dejen de soñar, por más difíciles que vean sus sueños y duro sea el camino, no dejen de creer en sí mismos y luchar por lo que se quiere”, sostuvo Barruet.

Alexa Barruet, quien ha tendido un puente musical entre México y Ecuador, agradeció el recibimiento que ha tenido por parte del público en ambos países y en respuesta a ello, actualmente estrena el tema Diga la Verdad.

La artista ecuatoriana Alexa Barruet ha logrado el reconocimiento internacional.

El sonido de las guitarras, el acordeón y las trompetas acompañan la voz y sentimiento de Alexa Barruet, también conocida como La Diva del Despecho, cuyas canciones se han caracterizado por sus temáticas de “duro y contra ellos”, tal y como lo reafirma el Diga la verdad, en donde la parte masculina es la que sufre.

Alexa Barruet actualmente reside en la ciudad de México, en medio de una exitosa gira promocional, y quien se ha caracterizado por interpretar música popular “corta venas”, un estilo que le ha distinguido desde su debut como solista en el terreno musical, en respuesta del apoyo que siempre ha recibido de su público; “siempre le doy gracias a Dios, porque he tenido una aceptación increíble de mi gente y mis fans”.

“El canto es mi vida, es mi pasión”, señala Barruet, quienr ecalca que canta con el alma, y más cuando se trata de tomarle cuentas a los hombres, porque ella le canta al “amor, a la vida, a los recuerros y al despecho”.

Conexión en redes:

Instagram

https://instagram.com/alexabarruet?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook

https://www.facebook.com/alexabarruetoficial

Youtube

https://youtube.com/c/AlexaBarruet