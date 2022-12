Nathalie Carvajal y ´Lazito´ enfrentados en publicación de Instagram: Aquí el hilo de mensajes de los presentadores

Estar y producir entretenimiento, hace que más de una vez la polémica se ciña sobre quienes fabrican el contenido. Tal fue el caso de los presentadores de televisión, Leonardo Quezada, mejor conocido como ´Lazito´ y Nathalie Carvajal, quienes recientemente protagonizaron una polémica en la red social de Instagram, tras lanzarse varios comentarios despectivos en una publicación realizada por la cuenta de ´Los Hackers de la farándula´.

Los rostros quienes han llegado incluso hasta compartir escenario, se enfrentaron sin ningún tipo de cuidado, en un post de una nota sobre Mariela Viteri, donde esta le respondía a Nathalie Carvajal, tras haberla llamado “Osada e ilusa” por unas palabras dichas en su nombre, en el espacio de farándula de Ecuavisa.

Publicación de Mariela Viteri

La primera en iniciar la disputa, tal como se puede observar en la imagen, fue Nathalie, quien partió por arrobar a dos personajes del programa de ´Los Hackers´, acusándolos de distintas cosas.

“No acostumbro a comentar pero esta vez debo decir que desubicado siempre @lazitoec con su comentario, que lame botas que y perrito faldero que es .. y el doble moral con doble discurso cuando voy me ama y apenas me voy la vuelta da la puñalada por la espalda @ponchoquintero1″, escribió la chica ex reality, dando paso al intercambio de mensajes.

“@nathalie_carvajalcampoverde no aprendas malas costumbres querida ! Te lo dije en vivo y me mantengo ! No te puedes comparar con Mariela, y hasta para “ser polémica” hay que tener tino, elegancia y sobre todo objetividad ! No mezcle, no insulte, no denigre pero sobre todo no emita juicios de valor”, respondió ´Lazito´.

Segunda parte de intercambio de mensajes

Por su parte ni la misma Mariela, arremetió contra Nathalie, pues la misma aseguró en el video que sabía a lo que la presentadora se refería cuando hizo su mención, evadiendo todo conflicto, sin embargo, los que si defendieron su postura hasta el final fueron ´Lazito´ y la chica ex reality, quienes cerraron la conversación entre ironías.

“@nathalie_carvajalcampoverde esta bien mi vida , como ud diga ! Esta bella ❤️ siga adelante”, comentó Leonardo Quezada, como última respuesta.