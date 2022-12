La manada de lobos de ‘Crepúsculo’ 10 años después de la saga: Seth te sorprenderá

No hay historia clásica sobre vampiros sin algunos hombres lobo en su contra. Crepúsculo, la exitosa serie de películas basada en las novelas de Stephanie Meyer, no es la excepción la regla.

En la saga cinematográfica de romance y fantasía, la protagonista Bella Swan se ve ligada a una manada de licántropos debido a que su mejor amigo y enamorado, Jacob Black, es uno de ellos.

Dentro la historia, el clan se compone de jóvenes miembros de la tribu Quileute, una comunidad de amerindios en la reserva de La Push, que se convierten en lobos ante la presencia vampírica.

Su misión es proteger a su hogar y los humanos de los vampiros, con quienes están en una permanente rivalidad, aunque se ven obligados a hacer tratos y aliarse con los Cullen en la trama.

En la serie fílmica, la bandada de lobos es introducida en Luna Nueva (2009). A partir de ese momento, mantuvieron un gran papel hasta el final de la saga con Amanecer (parte 2) en 2012.

El cambio de la manada de lobos de Crepúsculo

Desde entonces, han pasado diez años en los que mucho cambió. Por esto, a continuación, te mostramos cómo lucen ahora los actores que dieron vida a los licántropos de Crepúsculo.

Chaske Spencer - Sam Uley

El actor Chaske Spencer tenía años construyéndose una carrera cuando dio el salto a la fama dando vida a Sam Uley, el líder de la manada de lobos hasta que Jacob se rebela y provoca una división.

En la actualidad, Spencer tiene 47 años y sigue brillando en el mundo del espectáculo. Su más reciente papel fue como protagonista de la miniserie The English (2022) junto a Emily Blunt.

Tyson Houseman - Quil Ateara

El histrión Tyson Houseman debutó en la actuación interpretando a Quil Ateara, miembro de la manada de lobos y gran amigo de Jacob. Actualmente, tiene 32 años y no actúa desde 2015.

Sin embargo, se mantiene activo en Instagram, en donde recientemente compartió que se encuentra estudiando una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York.

Kiowa Gordon - Embry Call

El intérprete Kiowa Gordon se estrenó en la gran pantalla encarnando al simpático hombre lobo Embry Call en la saga Crepúsculo. Desde entonces, no ha parado de expandir su trayectoria.

Al presente, Gordon tiene 32 años y créditos en más de 20 producciones para la pequeña y gran pantalla. La serie de televisión Dark Winds (2022) es el último proyecto en el que ha trabajado.

Alex Meraz - Paul Lahote

El artista Alex Meraz se grabó en la mente de todos en la piel del irascible Paul Lahote, el personaje que lo catapultó a la fama luego de varios años en la industria del entretenimiento.

Ahora, tiene 37 años y una sólida carrera como actor y escritor. La serie The Walking Dead (2021-2022) y la película The Last Son (2021) son sus más recientes producciones.

Bronson Pelletier – Jared Cameron

El intérprete Bronson Pelletier saltó al estrellato mundial personificando a Jared Cameron en las cintas de la saga Crepúsculo. Hoy día, tiene 36 años y está alejado de la actuación desde 2015.

Tras Amanecer, Pelletier protagonizó algunos escándalos y luego desapareció. No actualiza sus perfiles en redes sociales desde 2016, por lo que se desconoce cómo luce ahora y a qué se dedica.

Julia Jones - Leah Clearwater

La actriz Julia Jones se destacó en las películas Crepúsculo con su interpretación de la cínica Leah Clearwater, la hermana de Seth y primera y única mujer lobo en la historia de la tribu Quileute.

Hoy por hoy, Jones tiene 41 años y una gran carrera actoral a sus espaldas. Sus últimos roles los encarnó en las series Rutherford Falls (2021-2022) y Dexter: New Blood (2021-2022).

Booboo Stewart - Seth Clearwater

Con alrededor de 16 años, el actor Booboo Stewart saltó a la fama uniéndose al elenco de la saga Crepúsculo como el adorable licántropo Seth Clearwater desde la película Eclipse (2010).

Ahora, Stewart tiene 28 años, es todo un galán y el actor más exitoso de la manada de lobos después de Taylor Lautner, con actuaciones en más de 30 producciones tras Amanecer (parte 2).

La serie Good Trouble (2022) es uno de sus más reciente proyectos como histrión. Aparte, el artista tiene una banda musical y más de dos millones de seguidores en la red social Instagram.

Tinsel Korey - Emily Young

La actriz Tinsel Korey dejó su huella en los fans de Crepúsculo como Emily Young, la novia de Sam y prima de Leah que no era loba, pero cuida de los integrantes de la manada como una madre.

Actualmente, Korey tiene 42 años, sigue actuando y luce muy cambiada con su melena teñida de rubio. Su último rol fue como actriz de doblaje dentro de la serie Shaman King (2021).

Taylor Lautner - Jacob Black

El actor Taylor Lautner ya era conocido cuando se metió en la piel de Jacob Black en Crepúsculo, pero su interpretación del atlético y simpático líder nato de los Quileute lo catapultó.

En la actualidad, Lautner tiene 30 años, sigue actuando y gozando de una gran popularidad con más de 8 millones de seguidores en Instagram, aunque su carrera se desinfló tras Amanecer.

Las cintas Run the Tide (2016) y Jugar en casa (2022), así como la serie Cuckoo (2014–2018) son algunos de los 7 proyectos en los que ha estado tras su actuación protagónica en la saga Crepúsculo.