IMÁGENES: Aleska Génesis reveló que sufre de Alopecia como consecuencia de las múltiples polémicas que vive

Para nadie es un secreto que la modelo Aleska Génesis, pasó de ser nombrada por su carrera y sus participaciones, a ahora ser conocida como la mujer “que le hizo brujería a Nicky Jam”. La venezolana quien últimamente no sale de un escándalo para meterse en otro, aparentemente, se encuentra viviendo las consecuencias de toda la polémica que ha arrastrado en los últimos meses.

Fue por medio de una serie de fotografías, que Aleska dio a conocer por medio de las redes sociales, que se encuentra atravesando por una difícil etapa de la enfermedad de Alopecia. La modelo mostró la zona vulnerable de su cabeza, donde se echan de ver dos grandes espacios sin mechones de cabello.

En la publicación posteada también se deja ver un video, donde Aleska deja en evidencia que se encuentra haciendo tratamiento para contrarrestar el padecimiento.

“He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos) pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente. He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio”, escribió la modelo como inicio del texto que acompaña el carrusel de imágenes, donde también adjunto fotografías de varias ordenes de alejamiento que se encuentran en curso, de su parte hacia su ex pareja Miguel Mawad y viceversa.

Sin embargo, en una grabación donde señala las fechas de las peticiones de restricción de contacto, Aleska señaló que no fue sino hasta este pasado 14 de diciembre, que se enteró que la orden de presentación fue corrida por el empresario venezolano para el mes de febrero, a quien acusó de “dilatar el proceso”.

“Esta soy yo actualmente.. mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, añadió la venezolana.

El más reciente escándalo en que se ha visto envuelta Aleska Génesis, recaen sobre unas acusaciones de la actriz Gaby Espino, quien la señala de haber pagado a alguien para hackear sus redes sociales.