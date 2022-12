Ellen Pompeo dejó ‘Grey’s Anatomy’ tras 19 temporadas: así será su nueva vida

Luego de 17 años y 19 temporadas en ‘Grey’s Anatomy’, Ellen Pompeo reveló los detalles de su salida de la aclamada serie en The Drew Barrymore Show de la mano de Drew Barrymore.

Fue en el pasado mes de noviembre, cuando se confirmó que la protagonista, Meredith Grey, colgaría la bata y diría adiós a su personaje en la serie televisiva y muchos fans quedaron sorprendidos con la noticia, pues hasta ese momento no se dieron a conocer los motivos.

Sin embargo, la actriz dijo que su personaje no tendría una trágica muerte como acostumbra hacerlo la creadora, Shonda Rhimes y su último capítulo titulado I’ll Follow the Sun (Seguiré el sol), podremos disfrutarlo el próximo 23 de febrero de 2023.

Pese a que ya no saldrá a cuadro, Ellen tendrá varias intervenciones con voz en off en distintos capítulos a lo largo de la temporada y seguirá como productora ejecutiva del programa.

¿Qué le dijo Ellen Pompeo a Drew Barrymore sobre su salida de ‘Grey’s Anatomy’?

La actriz que participó en 400 episodios, presenció cerca de 100 romances y 40 nacimientos, compartió a través de sus redes sociales en noviembre pasado, que estaba muy agradecida por el amor y apoyo que sus fans le habían mostrado durante el tiempo que fue Meredith Grey.

“¡Estoy eternamente agradecida y honrada por el amor y el apoyo que todos me han mostrado, Meredith Grey y el espectáculo durante 19 temporadas! A pesar de todo... Nada de eso... Hubiera sido posible sin los mejores fans del mundo. ¡Todos ustedes son jinetes y todos ustedes han hecho el viaje tan divertido e icónico! Te amo con locura y te aprecio de vuelta. Esta no es tu primera vez en la montaña rusa... sabes que el show debe continuar y yo definitivamente volveré a visitarte. Con mucho amor e inmensa gratitud”.

Por su parte, el 13 de diciembre reveló durante The Drew Barrymore Show que tuvo miedo tras tomar esta decisión: “Tengo 53 años, mi cerebro es como huevos revueltos. Tengo que hacer algo nuevo. No puedes hacer el crucigrama del New York Times todos los días”, contó a Drew.

“19 años, eso es más de lo que la gente mantiene a sus hijos en su casa”, señaló y comparó su caso con esto, pues para ella marcharse de la serie implica como irse a la universidad, como estos jóvenes cuando se van de casa.

Pero seguro te preguntarás, ¿a qué se dedicará ahora la actriz si ya no estará en el programa? Muy fácil, Ellen será madre de tiempo completo, pues tiene tres hijos con su esposo Chris Ivery a quien cuidar: Stella de 13 años, Sienna de 8 y Eli de 6.

“Tengo tres hijos, así que los cuido. Es muy importante para mí estar cerca de ellos y estar más presente para ellos”.

Si quieres ver un adelanto de su último episodio, aquí te compartimos el tráiler: